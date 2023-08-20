Итоги конкурса "Я здесь живу, я здесь творю" подвели в Автозаводском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Итоги конкурса озеленения придомовых территорий "Я здесь живу, я здесь творю" подвели в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, всего на конкурс было 235 заявок. Победителями в различных номинациях стали 35 жителей Автозаводского района. Самому младшему участнику конкурса исполнилось 6 лет, самой старшей - более 70 лет.

Так, гран-при конкурса получила семья Никитиных с улице Проезжей. Они привезли на свою придомовую территорию тонну камней с Кавказа, вырастил сирийскую розу, высадили цветы. До их переезда в 2011 году эта территория была полностью заброшена.

В номинации "Самая масштабная цветочная композиция" первое место получила Светлана Лещукина, которая высадила на улице Берестяной сотни роз и подснежников.

С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в 2022 году эксперты выбрали 33 победителей в 7 номинациях конкурса "Я здесь живу, я здесь творю!".