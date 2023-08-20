Евгений Люлин: Подготовка к участию в федеральной программе капремонта учреждений СПО – важная задача в сфере образования на 2024 год Общество

«Подготовка к участию в федеральной программе капремонта учреждений СПО – одна из важных задач в сфере образования на 2024 год», - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин по итогам заседания комитета по соцвопросам нижегородского парламента.

Как сообщает пресс-служба Заксобрания, 19 сентября на заседании комитета по социальным вопросам в рамках рассмотрения проекта изменений в закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» депутаты обсудили перспективы реализации программы по капитальному ремонту зданий и инфраструктуры учреждений среднего профессионального образования (СПО) региона.

Как отметила первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, запрос на улучшение материально-технической базы учреждений СПО прозвучал в ходе как отраслевых, так и территориальных стратегических сессий по актуализации Стратегии развития Нижегородской области.

«Для решения важнейшей государственной задачи по качественной подготовке и сохранению профессиональных кадров для экономики и промышленности мы должны обратить внимание на состояние наших организаций среднего специального образования. Сейчас на федеральном уровне обсуждается запуск программы по капитальному ремонту учреждений СПО по аналогии с программой капремонта школ. Поэтому мы должны подготовить проектно-сметную документацию, чтобы войти в программу и провести ремонт зданий наших техникумов и училищ, а также их общежитий», - сказала Ольга Щетинина.

При этом финансирование программы может быть реализовано не только за счет бюджета, но и за счет привлечения средств предприятий области, кадры для которых готовят образовательные организации среднего профессионального образования.

Председатель комитета регионального парламента по социальным вопросам Наталья Смотракова добавила, что в последние десятилетия многие учреждения СПО не ремонтировались должным образом, поэтому важно провести мониторинг потребности в проведении капитального ремонта учреждений и оценить, сколько средств на это необходимо.

«Подготовка к участию в федеральной программе капремонта учреждений СПО – одна из самых важных задач в сфере образования на 2024 год», - подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.