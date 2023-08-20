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Общество

Мемориальная доска контр-адмиралу Аркадию Ганрио открыта в Нижнем Новгороде

20 сентября 2023 17:29  [125] Общество

Мемориальная доска контр-адмиралу, участнику Великой Отечественной войны и войны с Японией, кавалеру ордена Ленина, двух орденов Красной Звезды, ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, Почетному ветерану города Нижнего Новгорода Аркадию Викторовичу Ганрио открыта в Нижнем Новгороде 20 сентября, сообщает пресс-служба Гордумы.

С инициативой установки мемориальной доски на фасаде дома №32 на центральной улице Нижнего Новгорода – Большой Покровской - выступила Общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Нижнего Новгорода, сообщил заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев в ходе торжественной церемонии.

Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий поддержал идею, а депутаты Думы одобрили предложение об увековечивании памяти легендарного подводника. Николай Сатаев также отметил, что Аркадий Ганрио - личность исторического масштаба, он внес весомый вклад в дело военно-патриотического воспитания молодежи, был участником многих патриотических мероприятий городского и областного масштаба, проводил «Уроки мужества».

Директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Светлана Гуляева добавила, подводник Аркадий Ганрио легенда нашего города, образец человека, воина, офицера и для современников, и для последующих поколений нижегородцев.

Контр-адмирал Геннадий Яковлев отметил, что слава о заслугах контр-адмирала Аркадия Ганрио навсегда останется в летописи Военно-Морского Флота России.
Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориальной доске и прохождением военнослужащих торжественным маршем.

СПРАВКА:
Аркадий Викторович Ганрио (1925 – 2020) родился в г. Ленинграде. В 1948–1971 годах служил на Тихоокеанском флоте, в том числе в должности командира атомной подводной лодки и командира дивизии атомных подводных лодок. Под командованием Аркадия Викторовича проходила испытания первая атомная подводная лодка К-59. В 1968 году Аркадий Ганрио был назначен командиром 10-й дивизии атомных подводных лодок на Камчатке – первой дивизии атомных подводных лодок Тихоокеанского флота, и ему было присвоено воинское звание контр-адмирала. В конце 1971 года он был назначен на должность командира 104-й бригады строящихся подводных лодок при заводе «Красное Сормово», где прослужил еще 13 лет.
Выйдя на заслуженный отдых, активно включился в общественную жизнь Нижнего Новгорода, долгие годы возглавлял Нижегородскую областную общественную организацию «Ветераны флота».
Аркадий Ганрио награжден орденами Ленина и «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, двумя орденами Красной Звезды и более чем 40 медалями, в том числе и «За боевые заслуги», а также именным кортиком Главнокомандующего Военно-Морского Флота СССР Сергея Горшкова. За активное участие в общественной жизни города ему присвоено звание «Почетный ветеран города Нижний Новгород».

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Теги:
Армия Городская дума Памятники
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