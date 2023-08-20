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Общество

Более 7 млрд рублей из бюджета Нижнего Новгорода направят на дорожное хозяйство

20 сентября 2023 18:54  [115] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

На выполнение работ по содержанию дорожного хозяйства в бюджете Нижнего Новгорода на текущий год предусмотрено более 7,1 млрд рублей. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии Гордумы по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Согласно информации, в ходе заседания депутаты ознакомились с расходами на ремонт и содержание автодорог в 2023 году.

Начальник управления планирования и организации работ дептранса Лариса Сперанская рассказала, что по состоянию на начало сентября в бюджете города предусмотрено 7,107 млрд рублей на выполнение работ по дорожному хозяйству. В том числе на ремонт дорог выделено 1,829 млрд рублей. Кроме того, в сентябре из областного бюджета городу было выделено дополнительно 518 млн рублей на ремонт автомагистралей.

В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на ремонт 22 участков дорог протяжённостью 18 км было выделено 971,6 млн руб.

В настоящее время идёт ремонт тротуаров в Автозаводском и Ленинском районах (125,4 млн рублей), автодороги на улице Родионова (23,4 млн рублей), а также капитальный ремонт переулка Пензенского (11,6 млн руб.), улицы Стрелка (38 млн руб.) и дамбы Гребного канала (53,9 млн руб.). Данные работы софинансируются из областного бюджета.

Администрации районов получили на ремонт дорог 393,5 млн рублей. В эту сумму вошли средства, на которые будет реализован 31 проект инициативного бюджетирования "Вам решать".

На содержание дорог в текущем году в бюджете предусмотрено 2,685 млрд рублей. Напомним, общая протяжённость улично-дорожной сети Нижнего Новгорода (включая Новинский сельсовет) составляет 1661 км.

Председатель комиссии Марк Фельдман отметил, что при формировании бюджета на следующий год необходимо уделить внимание качеству покрытия и содержанию второстепенных дорог, в том числе в частном секторе. "Это то, что реально нужно людям", подчеркнул депутат.

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Теги:
Бюджет Гордума Дороги
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