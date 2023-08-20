ПСБ выдал первые онлайн-кредиты бизнесу по льготным ставкам в новых регионах Общество

ПСБ запустил онлайн-кредитование бизнеса по льготным ставкам в новых регионах и в дистанционном формате уже предоставил финансирование первым индивидуальным предпринимателям.



В рамках специального кредитного продукта, разработанного ПСБ для малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, банк предварительно одобрил кредитные решения по льготным ставкам для нескольких тысяч малых и средних предприятий.



Экспресс-финансирование по выгодным ставкам становится для бизнеса быстрым и удобным способом развивать свою деятельность. Банк уже сформировал предодобренные кредитные предложения для своих клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в новых регионах, на общую сумму порядка 2 млрд рублей. Если клиенты захотят воспользоваться этими кредитными предложениями, им достаточно будет дистанционно, в электронном виде подать заявку и предоставить всего один документ, а вся процедура - от подачи заявки до получения кредитных средств - займет не более часа.



Согласно условиям онлайн-кредитования по программе льготного финансирования МСП, в соответствии с постановлением Правительства №888, в новых регионах лимит финансирования в рамках предодобренных банком кредитных предложений составляет 9 млн рублей, ставка при этом не превышает 10%. Обеспечением по кредиту выступает зонтичное поручительство Корпорации МСП в размере до 50% от суммы кредита.

