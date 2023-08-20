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Общество

ПСБ выдал первые онлайн-кредиты бизнесу по льготным ставкам в новых регионах

21 сентября 2023 13:41  [93] Общество

ПСБ запустил онлайн-кредитование бизнеса по льготным ставкам в новых регионах и  в дистанционном формате уже предоставил финансирование первым индивидуальным предпринимателям.

В рамках специального кредитного продукта, разработанного ПСБ для малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, банк предварительно одобрил кредитные решения по льготным ставкам для нескольких тысяч малых и средних предприятий.

Экспресс-финансирование по выгодным ставкам становится для бизнеса быстрым и удобным способом развивать свою деятельность. Банк уже сформировал предодобренные кредитные предложения для своих клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в новых регионах, на общую сумму порядка 2 млрд рублей. Если клиенты захотят воспользоваться этими кредитными предложениями, им достаточно будет дистанционно, в электронном виде подать заявку и предоставить всего один документ, а вся процедура - от подачи заявки до получения кредитных средств - займет не более часа.

Согласно условиям онлайн-кредитования по программе льготного финансирования МСП, в соответствии с постановлением Правительства №888, в новых регионах лимит финансирования в рамках предодобренных банком кредитных предложений составляет 9 млн рублей, ставка при этом не превышает 10%. Обеспечением по кредиту выступает зонтичное поручительство Корпорации МСП  в размере до 50% от суммы кредита.
 

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Теги:
ПСБ
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