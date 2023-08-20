Нижний Новгород претендует на звание "Культурной столицы года-2024"
Старт прививочной кампании против гриппа
Туристический квартал создадут на Бору
Канатка Нижний Новгород - Бор не будет работать со 2 по 15 октября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
21 сентября 2023 15:38  [132] Торговый дом по продаже тракторов "Беларус" появится в Нижегородской области
21 сентября 2023 15:29  [100] Правительство Нижегородской области передало белорусским волонтерам микроавтобус для доставки гумпомощи на Донбасс
21 сентября 2023 15:11  [138] Общественники выявили нарушения при строительстве туркомплекса на Гребном канале
21 сентября 2023 14:55  [118] Новый спортивный стадион появился у лицея № 165 в Автозаводском районе
21 сентября 2023 14:30  [129] Тепло подали уже в 55% жилых домов Дзержинска
21 сентября 2023 14:04  [132] Дефицит свинины и рост цен на неё прогнозируют в России из-за вируса АЧС
21 сентября 2023 13:41  [136] ПСБ выдал первые онлайн-кредиты бизнесу по льготным ставкам в новых регионах
21 сентября 2023 13:09  [175] "Теплоэнерго" и Нижегородский водоканал готовят Харцызск к отопительному сезону
21 сентября 2023 12:47  [185] Паспорта готовности к отопительному сезону получили 97% домов Нижнего Новгорода
21 сентября 2023 12:25  [159] Работу сезонного автобуса №237А Нижний Новгород - Бор продлят до 15 октября
Общество

Правительство Нижегородской области передало белорусским волонтерам микроавтобус для доставки гумпомощи на Донбасс

21 сентября 2023 15:29  [100] Общество

Правительство Нижегородской области по поручению губернатора Глеба Никитина передало белорусским волонтерам микроавтобус, который будет использоваться для гуманитарных миссий на Донбассе, сообщает пресс-служба главы региона.

Ключи от микроавтобуса Благотворительному фонду Алексея Талая вручил заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов. В машину сразу же загрузили партию гуманитарной помощи от Минской организации Белорусского союза женщин, который собрал канцелярские принадлежности, детскую обувь, памперсы, детское питание и другие вещи первой необходимости жителям прифронтовых сел и городов ДНР и ЛНР. К формированию гуманитарного груза присоединилось и правительство Нижегородской области.

Общественный деятель, паралимпиец и мотивационный тренер Алексей Талай отметил, что гуманитарные грузы для отправки в Донбасс формировали госструктуры, общественные объединения, заинтересованные граждане из всей Белоруссии.

«Сегодня мы получили подарок от наших друзей из Нижегородской области - нам подарили новый микроавтобус, и мы до краев забили его гуманитарной помощью. Наш фонд выступает как связующее звено между теми, кому сегодня нелегко, кто живет в зоне боевых действий, и теми, кто может им помочь. Дети Донбасса ждут эту помощь и поддержку от братского народа Республики Беларусь. Это счастье, когда вместе мы можем работать и осуществлять такие благородные дела», - подчеркнул Алексей Талай.

Он вручил благодарственное письмо правительству Нижегородской области за участие в проекте «С любовью из Белоруссии семьям Донбасса» и принял приглашение посетить Нижегородскую область.

«Я знаю, что вы проводите мотивационные мероприятия, в том числе в госпиталях. Приглашаем вас в наш регион. Уверен, что ваши слова помогут многим нижегородцам и настроят их на дальнейшую жизнь», - сказал Игорь Зотов.

«Буду рад поучаствовать в этом важном деле и пообщаться с военнослужащими, которые ввернулись с СВО», - ответил Алексей Талай.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Белоруссия Волонтеры Донбасс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph