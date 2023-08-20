Правительство Нижегородской области передало белорусским волонтерам микроавтобус для доставки гумпомощи на Донбасс

Правительство Нижегородской области по поручению губернатора Глеба Никитина передало белорусским волонтерам микроавтобус, который будет использоваться для гуманитарных миссий на Донбассе, сообщает пресс-служба главы региона.
Ключи от микроавтобуса Благотворительному фонду Алексея Талая вручил заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов. В машину сразу же загрузили партию гуманитарной помощи от Минской организации Белорусского союза женщин, который собрал канцелярские принадлежности, детскую обувь, памперсы, детское питание и другие вещи первой необходимости жителям прифронтовых сел и городов ДНР и ЛНР. К формированию гуманитарного груза присоединилось и правительство Нижегородской области.
Общественный деятель, паралимпиец и мотивационный тренер Алексей Талай отметил, что гуманитарные грузы для отправки в Донбасс формировали госструктуры, общественные объединения, заинтересованные граждане из всей Белоруссии.
«Сегодня мы получили подарок от наших друзей из Нижегородской области - нам подарили новый микроавтобус, и мы до краев забили его гуманитарной помощью. Наш фонд выступает как связующее звено между теми, кому сегодня нелегко, кто живет в зоне боевых действий, и теми, кто может им помочь. Дети Донбасса ждут эту помощь и поддержку от братского народа Республики Беларусь. Это счастье, когда вместе мы можем работать и осуществлять такие благородные дела», - подчеркнул Алексей Талай.
Он вручил благодарственное письмо правительству Нижегородской области за участие в проекте «С любовью из Белоруссии семьям Донбасса» и принял приглашение посетить Нижегородскую область.
«Я знаю, что вы проводите мотивационные мероприятия, в том числе в госпиталях. Приглашаем вас в наш регион. Уверен, что ваши слова помогут многим нижегородцам и настроят их на дальнейшую жизнь», - сказал Игорь Зотов.
«Буду рад поучаствовать в этом важном деле и пообщаться с военнослужащими, которые ввернулись с СВО», - ответил Алексей Талай.
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