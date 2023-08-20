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Особенности и преимущества балки двутавровой

21 сентября 2023 16:07  [30]

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Невозможно построить прочные конструкции без арматуры. Она должна быть надежной, т.к. используется для укрепления стен, создания перекрытий и выполняет роль опоры. Металлокомбинаты могут предложить своим клиентам огромное количество разнообразных изделий. Каждый тип продукции заслуживает внимания.

Но отдельно стоит поговорить о балке двутавровой. Погонный метр балки 25б1 может использоваться в тех местах, где уровень нагрузки слишком высокий. Балка отлично справляется с такой нагрузкой и проблем в процессе эксплуатации не возникает.

Особенности, на которые стоит обратить внимание

Двутавровая балка – изделие, изготовленное из металла. Оно имеет особую форму сечения, которое напоминает букву "Н". Изделие имеет две полки, которые соединены между собой.

Данный тип продукции изготавливается по уникальной технологии. Специалисты используют сталь, т.к. этот металл обладает уникальными возможностями. В продаже можно найти изделия из углеродной стали, а также из низколегированной. При выборе стоит учитывать это критерий и отталкиваться от сферы применения.

Почему балка двутавровая пользуется популярностью?

Двутавровые балки обладают рядом преимуществ. Перечислять все мы не будем и выделим основные, которые заслуживают отдельного внимания. Например,

  1. Высокий уровень прочности. Добиться прочности удалось благодаря тому, что форма сечения отличается от других продуктов. Нагрузка на изделие распространяется равномерно.
  2. Экономична. Благодаря уникальной технологии производства удается добиться высокой жесткости. В процессе проведения работ не требуется использовать дополнительные материалы, чтобы повысить уровень жесткости.
  3. Весит немного. Сечение в форме «Н» позволяет распределить нагрузку равномерно. Следовательно, уровень прочности увеличивается в несколько раз.
  4. В процессе эксплуатации невозможно сжатие. Данный строительный материал можно использовать даже в том случае, если возводится какая-то массивная конструкция. Он не боится колебаний и выдерживает самые разные нагрузки.
  5. Не деформируется. Даже если нагрузка на конструкции постоянная, то материал не будет деформироваться. Он отлично держит форму в любых ситуациях. Что не скажешь про деревянные изделия.
  6. В процессе монтажа не возникает никаких сложностей. Для того, чтобы установить двутавровую балку требуется только сварка.

Перед тем, как сделать окончательный выбор, стоит проконсультироваться со специалистами, и они помогут сориентироваться. 

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