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Происшествия

Семейная пара нижегородцев задержана за сбыт фальшивых денежных купюр

21 сентября 2023 16:40  [96] Происшествия
фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижегородская семейная пара задержана во Владимире за сбыт фальшивых денежных купюр, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что семейная пара поддельные 5000-ые купюры приобретали через тайники-закладки в Москве. Ранее судимый 44-летний мужчина и его 28-летняя жена сбывали их в магазинах фиксированной цены и аптеках Нижнего Новгорода, где нет спецустройств для проверки подлинности купюр. Полученную же сдачу, они тратили по своему усмотрению.

При задержании пары во Владимире при обыске в автомобиле, на котором они передвигались, полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, банковские карты и билеты Центрального Банка РФ номиналом 5 000 рублей, которые эксперты определили как поддельные.

Подозреваемые доставлены в Нижний Новгород. Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие эпизоды их преступной деятельности. Подозреваемые находятся под домашним арестом.

Согласно законодательству за совершение подобного преступления предусмотрено максимальное наказание до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Управление МВД России по Нижнему Новгороду быть бдительными и изучать внимательно купюры крупного номинала. Кроме того, при обнаружении фальшивой банкноты или получении информации о фактах фальшивомонетничества незамедлительно сообщать в полицию по каналу связи 02 или 102 (с мобильного телефона).

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