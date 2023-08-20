Пустующие муниципальные помещения Нижнего Новгорода передадут для организации помощи участникам СВО Общество

Пустующие муниципальные помещения Нижнего Новгорода передадут в безвозмездное пользование некоммерческим организациям для организации помощи участникам СВО, сообщает пресс-служба городской Думы.

В сообщении говорится, что 21 сентября в городской Думе Нижнего Новгорода прошло заседание постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям, где было принято решение о передаче помещений для реализации общественных инициатив по поддержке участников специальной военной операции, сбору и изготовлению гуманитарной помощи планируется предоставить муниципальные помещения на проспекте Гагарина, ул. Богородского и ул. Пушкина.

Кроме того, постоянной комиссией было поддержано предложение о передаче в областную собственность трех земельных участков в Богородском районе, которые в дальнейшем планируется использовать для развития дорожной инфраструктуры в ЖК «Окский берег». Также в региональную собственность будет передано нежилое здание на территории спорткомплекса «Северный» для использования Спортивной школой олимпийского резерва № 8 по футболу.

Также депутатами были рассмотрены инициативы о принятии в муниципальную собственность 24 объектов инженерных коммуникаций от застройщиков.

В рамках комиссионного контроля депутаты ознакомились с результатами проведения торгов по продаже муниципального имущества в первом полугодии 2023 года. По информации, представленной председателем комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода Светланой Помпаевой, в 2023 году в Прогнозный план приватизации муниципального имущества включено 36 объектов общей площадью 6 300,43 кв. м. Проведено 66 торговых процедур, в ходе которых был реализован 71 объект нежилого фонда общей площадью 10 036,2 кв. м на сумму более 171 млн руб. и 4 земельных участка площадью 17 073 кв. м на сумму 39,3 млн руб.

«Итоги продажи муниципального имущества необходимо рассматривать в динамике в периоде трех или пяти лет, чтобы оценить, насколько эффективно выстроена данная работа и каковы перспективы поступлений в бюджет по данному виду доходов», – отметил председатель постоянной комиссии Кирилл Лазорин.