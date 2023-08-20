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Политика

Съезд малых городов пройдёт в Семёнове в 2024 году

21 сентября 2023 18:30  [91] Политика
фото: пресс-служба ЗС НО

фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин встретился с председателем Гродненского областного Совета депутатов Республики Беларусь Еленой Пасютой 21 сентября в Гродно, сообщает пресс-служба нижегородского парламента.

Во встрече также приняла участие первый заместитель председателя Законодательного собрания Ольга Щетинина, заместитель председателя Денис Бакиев, председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков, заместитель председателя комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Алексей Степанов, заместитель председателя комитета по социальным вопросам Соломон Апоян, заместитель председателя комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Алексей Антонов, руководитель аппарата регионального парламента Максим Ребров, заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Дмитрий Кабайло и заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов.

От белорусской стороны участниками встречи стали представители Гродненского городского Совета депутатов, курирующие вопросы образования, здравоохранения и молодёжной политики, а также экономики, культуры, спорта и социальной защиты.

Встреча предварила открытие II Съезда малых городов Гродненской области Республики Беларусь и Нижегородской области, который пройдёт в Зельве.

«Наш съезд – это уникальный формат международного сотрудничества, который направлен на глубокую и всестороннюю интеграцию в рамках публичной дипломатии. Подробное изучение опыта в сфере сельского хозяйства, культуры, образования, молодежной политики, а также местного самоуправления позволит нам не только укрепить нашу дружбу, но и обогатиться новыми знаниями и найти взаимовыгодных партнёров», - рассказала председатель Гродненского областного Совета депутатов Республики Беларусь Елена Пасюта.

В ходе встречи председатель Законодательного собрания Евгений Люлин отметил схожесть Нижегородской и Гродненской областей по многим направлениям.

«Структура экономики наших регионов похожа. Это значит, что успешный опыт можно применить как у нас, так и у вас. Это основа для развития взаимодействия в самых разных отраслях. Как и Нижегородская область, Гродненская имеет развитую промышленность, здесь работают крупнейшие предприятия химии, машиностроения, производства стройматериалов, пищевой промышленности. На долю Гродненской области приходится свыше 10% промышленного производства Республики Беларусь», - подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Также спикер регионального парламента сообщил о подготовке к следующему Съезду малых городов.

«Параллельно идёт подготовка к новому Съезду, который мы планируем провести в Семёнове в 2024 году. С удовольствием рады будем видеть там наших белорусских коллег. Видим их серьёзную заинтересованность не только в экономическом и социальном, но и культурном взаимодействии. С этой точки зрения Нижегородской области также есть, что предложить нашим партнёрам», - добавил Евгений Люлин.

Итоги встречи прокомментировал также заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов.

«Нижегородская область выстраивает стратегическое партнерство с Республикой Беларусь. С 2006 года у нас действует Совет делового сотрудничества, председателями которого являются губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Кроме того, активно работает представительство нашего региона в Республике Беларусь, выстроено взаимодействие с посольством соседнего государства. Наши партнеры из Белоруссии участвуют в реализации масштабной транспортной реформы в Нижегородской области. В частности, мы создали в Павловском районе совместное предприятие с компанией «Белкоммаш» по производству трамваев. 10 новых трамваев «МиНиН» уже курсируют по Нижнему Новгороду. Масштабные планы сформированы и по выпуску электробусов. Проекты в сфере промышленности и инфраструктурного развития обеспечивают взаимный рост экономики нашего региона и Республики Беларусь», - отметил он.

Он добавил, что также реализуются знаковые культурные проекты.

«Отдельная гордость – это открытие весной 2023 года в минской общеобразовательной школе №226 памятника великому нижегородцу, летчику Валерию Чкалову, чье 120-летие будет отмечаться в 2024-м. Благодарю наших коллег из правительства Республики Беларусь, администрацию Минска и других регионов, с которыми мы продолжаем развивать сотрудничество», - сказал Игорь Зотов.

Справка:
Напомним, 20 сентября 2023 года Законодательное собрание Нижегородской области подписало соглашение с Гродненским областным советом депутатов. Таким образом, теперь у регионального парламента есть договорённости с парламентами всех регионов Беларуси.
1 февраля 2005 года было подписано первое Соглашение между Гродненским областным исполнительным комитетом (Республика Беларусь) и правительством Нижегородской области (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Договор об установлении побратимских связей активно реализуется между городами Гродно и Дзержинском, между Сморгонью и Арзамасом.

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Теги:
Белоруссия Визиты Евгений Люлин
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