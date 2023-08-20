Более половины россиян опасается, что ИИ заменит человека на работе Общество

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"Мастерская новых медиа" и социологическое агентство "Вебер" (проект АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" проверил опрос, посвященный отношению россиян к искусственному интеллекту.

Так, 51% опрошенных опасается, что в будущем технологии ИИ способны заменить человека в его работе. При этом 69% даже не пробовало использовать эти технологии в рабочих задачах. 44: тех, кто пользовались возможностями ИИ, заявили, что задачи, выполненные нейросетью, были высокого уровня.

В целом, россияне одобряют использование ИИ и нейросетей в работе, но не во всех сферах деятельности. Так, чаще всего позитивно оценивают использование ИИ в космосе (67%), промышленности (65%) и сельском хозяйстве (58%). Негативное отношение касается случаев применения ИИ в политике (64%), юридической сфере (58%) и в образовании (57%).

К развитию искусственного интеллекта и нейросетей большинство россиян относятся либо положительно (39%), либо нейтрально (28%). При этом больше половины опрошенных (56%) заявили, что не доверяют этим технологиям, а доверяют 30%.

Почти половина респондентов (42%) беспокоятся из-за развития возможностей искусственного интеллекта и нейросетей. В качестве основных страхов респонденты выделили деградацию человечества, отсутствие контроля развития ИИ, использование ИИ в военных целях и другое.

Но многие считают, что влияние ИИ полезно для человечества, чаще всего потому, что при грамотном его использовании он помогает и упрощает работу и выполнение рабочих задач.