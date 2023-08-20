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Общество

Свет и ГВС точечно отключат в четырёх районах Нижнего Новгорода 22 сентября

22 сентября 2023 09:05  [109] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 22 сентября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе запланировано масштабное отключение электроэнергии в посёлке Сахарный дол. Так, с 9:00 до 17:00 света не будет на улицах Братьев Игнатовых, Ворсменской, Горбатовской, Грачевской, Лыжной, Манежной, Охотничьей, Смирновской, Сорочинской, Сурской, Сухореченской, Щелоковской, Щепкина.

Кроме того, в это время электричество отключат на ул. Моховой в домах № 21а, 21б, 23а, 23, 25, 25а и ул. Юбилейной в домах № 17, 17а, 18, 19а, 20, 21.

В Нижегородском районе с 9:00 до 12:00 света не будет в жилых домах, торговых центрах и административных зданиях по адресам: ул. Алексеевская, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 27б, 27; ул. Большая Покровская, 20Б, 22, 21/5; ул. Грузинская ул; 28, 30, 30А; ул. Октябрьская, 9, 9Б, 11Б, 11, 13, 13Б.

Также сообщается об отключении горячей воды на ул.Пискунова, 45 и ул. Ульянова, 32а. Терпеть неудобства жильцам этих домов придётся с 8:00 до 18:00.

В Автозаводском районе с 13:00 до 17:00 подачу электроэнергии в многоквартирные дома ограничат на ул. Мончегорской, 6а, 6/1, 6а/2, 7а, а также ул. Маковского, 25.

В Сормовском районе будут на ул. Героев Космоса проводиться работы на сетях ГВС. В связи с этим с 9:00 до 15:00 горячую воду отключат в домах № 2, 4, 6.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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