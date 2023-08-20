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Общество

Главный учебный корпус ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" возведут по аналогии с Нижегородским кремлем

22 сентября 2023 11:54  [55] Общество
фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Концепцию архитектурного решения межвузовского ИТ-кампуса «НЕЙМАРК» презентовали на международном научно-практическом симпозиуме в Москве. Презентовал проект главный архитектор проекта архитектурного бюро «Студия 44» Антон Яр-Скрябин, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

ИТ-кампус будет оснащен не только образовательными пространствами, но и досуговыми. Кроме того, кампус будет интегрирован в городскую среду, а его инфраструктура станет доступной всем горожанам.

Проектом предусмотрено - главное коммуникационное пространство – «сердце» кампуса, где пересекаются все траектории движения посетителей кампуса и прилегающих территорий городской среды. Вдоль будут располагаться учебные корпуса, а на их

Вдоль этих путей располагаются учебные блоки, а на их пересечении будут созданы общественные пространства. Здесь появятся выставочные зоны достижений науки, фудкорты, медблок, студенческий клуб, коворкинги и помещения для творческой деятельности.

Нижегородский ИТ-кампус будет разделен на пять отдельных объектов, связанных единой концепцией. Главный учебный корпус и гостиницы, которые расположатся на двух холмах у метромоста, будут созданы по аналогии с Нижегородским кремлем.

«Композиционная идея здания объединяет две образные составляющие: Нижегородский кремль, монастыри на ближайших холмах и «сердце» кампуса, где ребята будут учиться и отдыхать. Вокруг двора главного учебного корпуса формируются галерея и различные функциональные зоны в ней. Создание пешеходных мостов обеспечит удобство передвижения между кампусом и городом», - отметил архитектор Антон Яр-Скрябин.

Жилая зона проектируется для комфортных условий проживания. На каждом этаже смогут проживать до 25 студентов, а общая вместимость здания составит 140 человек. Все этажи будут оборудованы гостиными для общения и встреч.

Архитекторы ушли от коридорного типа стандартных общежитий и спроектировали небольшие здания, где будет формироваться круг общения проживающих там студентов.

В рамках круглого стола также обсуждались вопросы встраивания кампусов в городскую среду, вовлечения горожан в жизнь университетов, а студентов – в городскую жизнь, стандарт инновационно-образовательной среды кампусов и использование механизмов комплексного развития территорий для реализации этих проектов.

Напомним, обсуждение архитектурного образа будущего ИТ-кампуса шло при активном участии нижегородских архитекторов и архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Проект по созданию межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде является частью нацпроекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России и утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Он направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.

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Теги:
Архитектура Вузы Студенты
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