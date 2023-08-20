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Происшествия

Двух пропавших девочек-подростков ищут в Нижегородской области

22 сентября 2023 12:15  [118] Происшествия

Фото: ПСЦ "Рысь"

Двух пропавших девочек-подростков ищут в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 21 сентября в 13:55 13-летняя Маргарита Нестерова и 14-летняя Елизавета Кислюнина сели в автобус "Выкса – Муром" и уехали в неизвестном направлении. Сейчас их местонахождение неизвестно.

Рост Елизаветы - 170 см, среднее телосложение, волосы черные, глаза серо-зеленые. На момент исчезновения девочка была одета в белую шапку, черную толстовку, белую кофту с надписями, серые кроссовки. При себе имела черный рюкзак. 

Маргарита худощавого телосложения, рост 164 см, волосы рыжие, глаза серо-зеленые. Была одета в черные джинсы, черную толстовку с фиолетовым рисунком в виде молнии. У нее был бежевый рюкзак среднего размера и сотовый телефон.

Если вам что-либо известно о месте нахождения девочек, обстоятельствах их исчезновения, просьба сообщить по телефонам: 8 (831) 268-43-00, 268-43-02, 268-61-10 или по каналу связи "02" ("102" с мобильного телефона).

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Теги:
Выкса пропавшие
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