Двух пропавших девочек-подростков ищут в Нижегородской области Происшествия

Фото: ПСЦ "Рысь"

Двух пропавших девочек-подростков ищут в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 21 сентября в 13:55 13-летняя Маргарита Нестерова и 14-летняя Елизавета Кислюнина сели в автобус "Выкса – Муром" и уехали в неизвестном направлении. Сейчас их местонахождение неизвестно.

Рост Елизаветы - 170 см, среднее телосложение, волосы черные, глаза серо-зеленые. На момент исчезновения девочка была одета в белую шапку, черную толстовку, белую кофту с надписями, серые кроссовки. При себе имела черный рюкзак.

Маргарита худощавого телосложения, рост 164 см, волосы рыжие, глаза серо-зеленые. Была одета в черные джинсы, черную толстовку с фиолетовым рисунком в виде молнии. У нее был бежевый рюкзак среднего размера и сотовый телефон.

Если вам что-либо известно о месте нахождения девочек, обстоятельствах их исчезновения, просьба сообщить по телефонам: 8 (831) 268-43-00, 268-43-02, 268-61-10 или по каналу связи "02" ("102" с мобильного телефона).