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Общество

Расширенная коллегия по правовому сопровождению энергосбытовой деятельности впервые прошла в "ТНС энерго"

22 сентября 2023 13:55  [122] Общество

В Нижнем Новгороде прошло первое расширенное выездное совещание правовых служб компаний Группы "ТНС энерго". В рамках мероприятия с докладами выступили руководители юридических направлений холдинга, а также приглашенные эксперты –  представители Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области и Государственной жилищной инспекции Нижегородской области.

В ходе коллегии участники обсудили перспективы развития законодательства в области электроэнергетики, лучшие практики работы с проблемными категориями потребителей, правоотношения с сетевыми организациями в регионах присутствия по оказанию услуг по передаче электроэнергии, а также планы и стратегические задачи правовых служб "ТНС энерго" на 2024 год.

Особое внимание уделили строгому соблюдению норм законодательства в отношениях с потребителями-физическими лицами, бизнес-клиентами и контрагентами.  Кроме того, детально рассмотрели вопрос правового регулирования в части обеспечения потребителей интеллектуальными приборами учета. Работая в интересах жителей регионов, холдинг рассматривает реализацию данного проекта в разных направлениях.

"Коллегия работников правового блока проводится нами впервые, – отмечает генеральный директор ПАО ГК "ТНС энерго" Елена Стельнова. – Встреча объединила руководителей-юристов нашего холдинга из всех регионов присутствия, а также представителей государственных ведомств, курирующих энергосбытовую деятельность. Особенно полезным видится обмен профессиональными мнениями и лучшими юридическими практиками. Уверена, что новые знания, полученные коллегами, откроют новые перспективы для усиления и совершенствования нашей правовой деятельности".

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Теги:
ТНС Энерго
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