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Общество

Нижегородский боец с позывным "Турист": Победа в СВО будет за нами! Сто процентов!

22 сентября 2023 14:13  [101] Общество
фото: Дом народного единства

фото: Дом народного единства

«Победа в СВО будет за нами! Сто процентов!» - заявил командир саперной роты с позывным «Турист», который уже год несет службу в зоне проведения специальной военной операции, а сейчас находится в отпуске на родине в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба Дома народного единства, боец «турист» на фронт отправился осенью 2022 года. По его словам, когда была объявлена частичная мобилизация, он понял, что «пришло время присоединиться к товарищам». Военнослужащий отметил, что «там находятся все мои братья, все офицеры, с кем я проходил раньше службу», добавив при этом, что «Родина позвала, поэтому и пошёл, не раздумывая».

Офицер отмечает, что общий настрой солдат боевой. Большую роль в том, что ребята сохраняют твердость духа, выполняет поддержка. Военные чувствуют, что с ними вся Россия. Гуманитарная помощь поступает с разных концов страны. Но особенно теплые чувства вызывают посылки от земляков-нижегородцев.

«Бабушки – умнички наши - отправляют сладости, носки, масксети, детишки - рисунки, письма. Есть одно письмо, которые мы вывесили на специальном стенде в блиндаже. Я не смогу пересказать содержание. Оно прямо душу раздирает», - говорит комроты.

Мужчина поделился, что один из гуманитарных конвоев стал для него судьбоносным. Среди тех, кто сопровождал груз, была девушка, которую наш герой полюбил.
«Был декабрь. Я поехал за гуманитарной помощью. И там была она. Мы хорошо пообщались. Потом я написал ей. Вот сейчас специально к любимой в отпуск приехал», - откровенно рассказал офицер.

Каждая встреча с любимыми и родными для бойцов - глоток свежего воздуха. Но долг важнее всего. Вскоре «Турист» вернется к боевым товарищам.

«Победа будет за нами. Сто процентов!», - уверенно говорит он.

Напомним, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает от 204 тысяч рублей в месяц и 195 тысяч рублей единовременно. Действующий в Нижегородской области военно-социальный контракт дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8 800-10-17-017 или на сайте: https://служувнн.рф/.

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Теги:
Армия Патриотизм СВО
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