Ремонт дорог Нижнего Новгорода в рамках БКД должен быть завершен к 30 сентября Общество

Ремонт дорог Нижнего Новгорода в рамках БКД должен быть завершен не поздние 30 сентября, заявил заместитель генерального директора МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей» Нижнего Новгорода Илья Курапов на заседании комиссии по транспорту городской Думы.

Как сообщает пресс-служба Думы города, на заседании 22 сентября члены комиссии рассмотрели ход работ по ремонту дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Финансирование по проекту в текущем году составляет 950 млн рублей. Законтрактовано 98% средств.

Как сообщил первый заместитель генерального директора МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей» Нижнего Новгорода Илья Курапов, техническая готовность дорог составляет 82%. В настоящее время в работе находится 16 объектов. В частности, капитальный ремонт путепровода на Московском шоссе через улицу Кузбасскую завершен на 34%, ремонт улицы Ванеева от улицы Агрономической до улицы Адмирала Васюнина – на 40%, улицы Строкина – на 75%, Комсомольского шоссе от путепровода до улицы Украинской – на 92%, улицы Молитовской – 91%. Работы на большинстве объектов должны быть завершены не позднее 30 сентября. Ремонт на улицах Энгельса, Карпинского, Ярославской, Зеленском съезде и улице Широкой закончен.

Как отметил председатель комиссии Станислав Прокопович, из-за ремонта на Московском шоссе скапливаются пробки. В связи с этим он попросил рассмотреть возможность перенести 90% работ на ночное время. Вместе с этим руководитель профильной комиссии положительно отметил работу подрядчика, в частности, темп ремонта. В свою очередь первый заместитель главы Нижнего Новгорода Денис Скалкин добавил, что работы на объекте планируется завершить раньше установленного срока. В настоящее время вопрос прорабатывается.

«Считаю очень важным контроль реализации проекта «Безопасные качественные дороги». Дорожная кампания текущего года планово подходит к завершению. В целом исполнение контрактов практически завершено. Этот вопрос – постоянный в нашей повестке, в октябре и ноябре мы будем к нему возвращаться, но сейчас идет основная работа по завершению ремонта, погода этому способствует. В первой декаде октября мы планируем выехать и посмотреть ход и результаты работы. Особое внимание обратим на участки, находящиеся на гарантии», - прокомментировал Станислав Прокопович.

Также профильная комиссия обсудила вопрос о результатах финансово-хозяйственной деятельности МБУ «ОКА» в 2023 году и перспективы развития учреждения.

Основным видом деятельности МБУ «ОКА» является содержание дорог Новинского сельсовета.

Парк техники МБУ «ОКА» составляет 15 единиц. Рабочий состав МБУ - 37 человек. По словам директора учреждения Антона Сатаева, к зиме организация готова.

Председатель городской Думы Олег Лавричев обратил внимание на то, что в деревне Кусаковка не организована пешеходная зона, из-за чего жители подвергаются опасности, когда ходят в непосредственной близости от движущегося транспорта. Антон Сатаев ответил, что предварительно работы планируется провести в следующем году. Олег Лавричев призвал оперативно решать вопрос. Денис Скалкин в свою очередь добавил, что в этом году средства на устройство тротуара могут быть выделены в рамках дополнительного финансирования.

Помимо этого, депутаты рассмотрели вопрос о модернизации светофоров в 2023 году. В текущем году в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы в Нижегородской агломерации МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» заключило семь муниципальных контрактов с ООО «ИНБИТЕК-ГРУПП» на выполнение работ по модернизации 20 светофоров. На данном этапе подрядчик выполнил работы на проспекте Ленина (10 объектов). По трем муниципальным контрактам работы приняты и оплачены. Также в завершающей стадии находятся работы на улице Родионова, Казанском шоссе и улице Советской. Общая техническая готовность составляет 88%.

Также МКУ «ЦОДД» заключило два муниципальных контракта с ООО «ИНБИТЕК-ГРУПП» на разработку проектно-сметной документации по модернизации 28 светофоров на проспектах Гагарина, Ленина и Молодежном и на разработку проектно-сметной документации по модернизации 14 светофоров: на дублере улицы Красносельской, улицах Одесской, Барминской, Студенческой, площади Лядова, улице Совнаркомовской, улице Самаркандской и улице Ивана Романова. Техническая готовность составляет 60% и 30% соответственно.

«Модернизация светофоров – часть работы по внедрению в Нижегородской области интеллектуальной транспортной системы. Большая часть запланированных работ также уже завершена, идет подготовка к внедрению более мощного оборудования. Мы договорились с администрацией, и в данном вопросе нас поддержал председатель комитета Заксобрания региона по транспорту Владимир Солдатенков, посетить ситуационный центр «Центра развития транспортных систем» Нижегородской области, где проводится работа по внедрению ИТС, чтобы пообщаться с исполнителями и лучше понять этапы внедрения ИТС и саму суть системы», - сказал Станислав Прокопович.