Евгений Люлин: Взаимодействие муниципалитетов Нижегородской области и Беларуси помогает вывести сотрудничество на новый уровень Политика

«Взаимодействие муниципалитетов Нижегородской области и Беларуси помогает вывести наше сотрудничество на новый уровень», - заявил председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин в ходе визита в Беларусь.

Как сообщает пресс-служба нижегородского парламента, 22 сентября в Зельве начал свою работу II Съезд малых городов Гродненской области Республики Беларусь и Нижегородской области Российской Федерации.

В торжественном открытии приняли участие председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, первый заместитель председателя регионального парламента Ольга Щетинина, заместитель председателя Денис Бакиев, заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валерий Мицкевич, председатель Гродненского областного Совета депутатов Елена Пасюта, и.о. Генерального консула РФ в Гродно Республики Беларусь Павел Морозов, представители предприятий, руководство муниципалитетов.

«Развитие малых городов – стратегически важная задача. В этом направлении и во многих других проектах Республика Беларусь является для нас важным партнером. Сегодня как никогда важно развитие «народной дипломатии» - запрос на общение, на взаимовыгодное сотрудничество идет «с земли». Все мы понимаем, чем больше мы общаемся, тем шире видим возможности к развитию, тем лучше будут жить люди. Поэтому мы с большим интересом знакомимся с опытом белорусских коллег и делимся своими наработками. В первый день визита мы подписали соглашения о сотрудничестве сразу с тремя белорусскими регионами, став единственным регионом в России, кто имеет подписанные соглашения со всеми областями Беларуси. Мы гордимся такой крепкой дружбой между нашими регионами», - отметил Евгений Люлин.

«Взаимодействие необходимо не только на уровне высшего руководства, глав регионов - развивать отношения нужно и между муниципалитетами. Для этого в прошлом году «родилась» идея проведения Съезда Малых городов. Как показал опыт первого Съезда, прошедшего в 2022 году в Вачском округе Нижегородской области, такие встречи и прямые диалоги помогают находить точки опоры для взаимодействия, выстраивания совместных проектов, в том числе в сферах законодательства, молодежной политики, развития муниципальных практик, сельского хозяйства. При этом никто не ставит для себя никаких границ – взаимодействовать готовы по всем направлениям. Налаживая связи, обмениваясь опытом, нижегородцы и белорусы на уровне глав районов, предприятий, простых специалистов делятся опытом преобразования территорий, опытом реализации своих успешных проектов, организуют совместные производства. Я абсолютно убежден, что нам есть чему поучиться друг у друга», - продолжил председатель Законодательного собрания.

«Перед принятием в прошлом году нашим регионом закона о поддержке эко-рекреационного и аграрно-познавательного туризма мы внимательно и досконально изучали опыт Беларуси. Сами в ответ охотно делились своим наработками в области инициативного бюджетирования – проекта, позволяющего преображать маленькие города и поселки, когда сами жители решают, что нужно их территории в первую очередь. Кроме этого, мы обмениваемся культурными, образовательными, туристическими практиками. Примеров взаимовыгодного сотрудничества между нашим регионом и Республикой огромное множество. Главное, что с каждым годом их становится всё больше. Съезд малых городов в Зельве – первый подобный опыт для Беларуси, уверен, что встреча на белорусской земле поможет вывести наше сотрудничество на новый уровень. Нижегородская область – огромный регион, по площади примерно равный таким странам как Австрия или Чехия, или две Швейцарии, у нас проживают более трех миллионов человек. Это ведущий промышленный, научный центр. В то же время у нас успешно развивается аграрное производство. Наш регион называют российской столицей художественных промыслов. Нижегородцы приехали на съезд большой делегацией – свыше 100 человек – с конкретными намерениями: найти единомышленников, будущих партнеров, быть полезными белорусскому народу», - подчеркнул Евгений Люлин.

Съезд будет проходить на протяжении двух дней – 22 и 23 сентября. Работа будет организована по трекам: «Органы местного самоуправления», «Агропромышленный комплекс», «Туризм и художественные промыслы», «Культура, молодежная политика и патриотика».



СПРАВКА:

9 июля 2022 года в Ваче впервые состоялся мультиформатный «Съезд малых городов», объединяющий на свой площадке представителей органов власти, производственных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений культуры и туризма из Нижегородской области, Республики Беларусь и Донецкой народной республики.

Итогом общей работы, во время съезда, стали заключения соглашений между компаниями и предприятиями малых городов в сфере эффективного управления, в агарной, промышленной сферах, в областях культуры, образования и молодежной политики.

В производственной и сельскохозяйственной области было заключено более 20 соглашений и договоров о сотрудничестве: по поставкам товаров из Нижегородской области на территорию Республики Беларусь, взаимного обмена опытом и практиками в области аграрного сектора, ведется обсуждение по строительству сельскохозяйственных цехов и животноводческих ферм по белорусским проектам в Балахнинском муниципальном округе. Заключено соглашение о сотрудничестве между АНО «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области» и ОАО «Могилевское агентство регионального развития» в целях привлечения инвестиций в экономику Нижегородской области Российской Федерации и Могилёвской области Республики Беларусь, продвижения продукции организаций обеих сторон на рынках РФ и РБ соответственно.

В сфере культуры и молодежной политики за 2022–2023 год проведено 3 детско-юношеского фестиваля и конкурса среди городов-побратимов Барань и Первомайск, городами Балахна и Климовичи, творческие коллективы на постоянной основе учувствуют в фестивалях и конкурсах, проводимых как и на территории Нижегородской области, так и на территории Республики Беларусь.

На 2024 год уже запланировано более 10 совместных мероприятий со взаимным проведением на территории Нижегородской области и Республики Беларусь, 4 поездки по обмену практиками среди работающей молодежи, в области туризма и народных промыслов, и сельскохозяйственного сектора.