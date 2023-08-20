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Общество

Нижегородцы могут сами разоблачать недостоверную информацию в интернете

22 сентября 2023 16:40  [40] Общество

Фактчекинговый сервис "Лапша Медиа" открыл площадку для всех желающих.

По прогнозам авторов, к концу 2023 года количество опубликованных фейков составит более 12,5 млн. За два года их число выросло в восемь раз.

Такая недостоверная информация сеет панику, заставляет людей совершать необдуманные поступки, терять деньги. Поэтому создатели "Лапши Медиа" решили с ней бороться.

Для того, чтобы не попасть под влияние фейков, необходимо получать информацию из официальных источников, проверять и перепроверять данные. Рассказывать о вбросах своему окружению и не только. Поделиться разоблачением фейка сможет каждый на фактчекинговом сервисе "Лапша Медиа".

Здесь выходят разборы недостоверной информации на основе экспертных заключений, официальных документов, научных исследований и не только. 

Чтобы стать автором, необходимо загрузить разбор фейка, подкрепив его источниками. С подробной инструкцией можно ознакомиться по ссылке.
 
Начинающим журналистам и блогерам публикации на сайте "Лапша Медиа" под собственным авторством помогут набрать больше статей для портфолио, заявить о себе на федеральной площадке. Более опытные авторы могут делиться экспертным мнением с миллионной аудиторией.

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Теги:
Интернет Фейк
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