Нижегородцы могут сами разоблачать недостоверную информацию в интернете Общество

Фактчекинговый сервис "Лапша Медиа" открыл площадку для всех желающих.

По прогнозам авторов, к концу 2023 года количество опубликованных фейков составит более 12,5 млн. За два года их число выросло в восемь раз.

Такая недостоверная информация сеет панику, заставляет людей совершать необдуманные поступки, терять деньги. Поэтому создатели "Лапши Медиа" решили с ней бороться.

Для того, чтобы не попасть под влияние фейков, необходимо получать информацию из официальных источников, проверять и перепроверять данные. Рассказывать о вбросах своему окружению и не только. Поделиться разоблачением фейка сможет каждый на фактчекинговом сервисе "Лапша Медиа" .

Здесь выходят разборы недостоверной информации на основе экспертных заключений, официальных документов, научных исследований и не только.

Чтобы стать автором, необходимо загрузить разбор фейка, подкрепив его источниками. С подробной инструкцией можно ознакомиться по ссылке.



Начинающим журналистам и блогерам публикации на сайте "Лапша Медиа" под собственным авторством помогут набрать больше статей для портфолио, заявить о себе на федеральной площадке. Более опытные авторы могут делиться экспертным мнением с миллионной аудиторией.