Туристический квартал создадут на Бору
Предварительные итоги муниципальных выборов
Итоги выборов губернатора Нижегородской области
Участок проспекта Гагарина в Щербинках расширят до шести полос
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
22 сентября 2023 16:40  [39] Нижегородцы могут сами разоблачать недостоверную информацию в интернете
22 сентября 2023 16:38  [38] Игорь Комаров и Глеб Никитин поздравили сотрудников и ветеранов Кстовского НПЗ с 65-летием завода
22 сентября 2023 16:32  [44] Лидия Калинникова: Здоровье человека на 52% зависит от образа жизни
22 сентября 2023 16:14  [63] Церемония посвящения в приборостроители прошла в музее истории АПЗ
22 сентября 2023 16:00  [104] Более 800 МКД расселят в Нижегородской области в рамках новой программы
22 сентября 2023 15:34  [115] Еще 49 комплексов фиксации нарушений ПДД появится на нижегородских дорогах
22 сентября 2023 15:23  [105] Библиотека по модельному стандарту открылась в Чкаловске
22 сентября 2023 14:52  [148] Граффити в честь Нижнего Новгорода появилось у стадиона на Стрелке
22 сентября 2023 14:31  [131] Ремонт дорог Нижнего Новгорода в рамках БКД должен быть завершен к 30 сентября
22 сентября 2023 14:13  [134] Нижегородский боец с позывным "Турист": Победа в СВО будет за нами! Сто процентов!
Общество

Игорь Комаров и Глеб Никитин поздравили сотрудников и ветеранов Кстовского НПЗ с 65-летием завода

22 сентября 2023 16:38  [38] Общество

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 22 сентября 2023 года в Кстове поздравили сотрудников и ветеранов Кстовского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) с 65-летием предприятия, сообщает пресс-служба правительства региона.

Игорь Комаров подчеркнул, что нефтепереработка и нефтехимия играют важную роль в экономике регионов округа.

«За прошедшие десятилетия завод прошел серьезный путь развития, перемен и трансформации. Было немало сложных вызовов и проблем, и все они были успешно преодолены. На предприятии целенаправленно внедряются инновации и реализуются масштабные инвестиционные проекты по модернизации и техническому перевооружению мощностей. Компания вносит большой вклад в благотворительную деятельность, оказывает поддержку детям, ветеранам, людям с ограниченными возможностями. Дорогие друзья, примите искренние слова благодарности за ваш вклад в развитие нефтеперерабатывающей отрасли и экономику Российской Федерации в целом», – сказал Игорь Комаров.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что Кстовский НПЗ был создан в очень плодотворное для страны время.

«Строительство нефтеперерабатывающего завода стало ярчайшим событием для региона и самого города, который превратился в один из важных промышленных центров страны. Изучая историю завода, постоянно встречаешь слова «впервые в стране» или даже «впервые в мире». Вы стали первопроходцами по многим направлениям и продолжаете эти традиции сегодня», - подчеркнул глава региона.

В рамках мероприятия Игорь Комаров, Глеб Никитин, руководство Кстовского НПЗ вручили награды и благодарности лучшим сотрудникам.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Кстово ЛУКОЙЛ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph