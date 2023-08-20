Игорь Комаров и Глеб Никитин поздравили сотрудников и ветеранов Кстовского НПЗ с 65-летием завода Общество

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 22 сентября 2023 года в Кстове поздравили сотрудников и ветеранов Кстовского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) с 65-летием предприятия, сообщает пресс-служба правительства региона.

Игорь Комаров подчеркнул, что нефтепереработка и нефтехимия играют важную роль в экономике регионов округа.

«За прошедшие десятилетия завод прошел серьезный путь развития, перемен и трансформации. Было немало сложных вызовов и проблем, и все они были успешно преодолены. На предприятии целенаправленно внедряются инновации и реализуются масштабные инвестиционные проекты по модернизации и техническому перевооружению мощностей. Компания вносит большой вклад в благотворительную деятельность, оказывает поддержку детям, ветеранам, людям с ограниченными возможностями. Дорогие друзья, примите искренние слова благодарности за ваш вклад в развитие нефтеперерабатывающей отрасли и экономику Российской Федерации в целом», – сказал Игорь Комаров.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что Кстовский НПЗ был создан в очень плодотворное для страны время.

«Строительство нефтеперерабатывающего завода стало ярчайшим событием для региона и самого города, который превратился в один из важных промышленных центров страны. Изучая историю завода, постоянно встречаешь слова «впервые в стране» или даже «впервые в мире». Вы стали первопроходцами по многим направлениям и продолжаете эти традиции сегодня», - подчеркнул глава региона.

В рамках мероприятия Игорь Комаров, Глеб Никитин, руководство Кстовского НПЗ вручили награды и благодарности лучшим сотрудникам.