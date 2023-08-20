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Общество

Владимир Беспалов: Необходимо обеспечить реализацию права членов семей погибших военнослужащих на жилье

22 сентября 2023 17:31  [78] Общество

«Необходимо обеспечить реализацию права членов семей погибших военнослужащих на жилье», - заявил председатель комитета Законодательного собрания по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов по итогам заседания комитета, где рассматривался проект изменений в закон о порядке предоставления некоторым категориям граждан жилых помещений.

Как сообщает пресс-служба нижегородского парламента, 21 сентября в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу. Депутаты обсудили проект изменений в региональный закон «О порядке предоставления некоторым категориям граждан жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма и предоставления им единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения в Нижегородской области».

Документ направлен на приведение регионального закона в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве. Перечень лиц, обеспечиваемых денежными средствами на приобретение или строительство жилья либо жилыми помещениями, дополнен членами семьи погибшего военнослужащего, который в период прохождения военной службы не был признан нуждающимся в жилье, но с учетом детей, рожденных после его смерти, имел бы основания для признания нуждающимся в жилых помещениях.

«Принятие закона позволит обеспечить реализацию права членов семей погибших военнослужащих на предоставление жилья в собственность бесплатно или по договору социального найма, а также на получение выплаты для покупки или строительства жилья», - отметил председатель комитета Законодательного собрания по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов.

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Теги:
Депутаты Законодательное собрание СВО
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