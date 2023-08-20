Туристический квартал создадут на Бору
Предварительные итоги муниципальных выборов
Нижний Новгород претендует на звание "Культурной столицы года-2024"
Канатка Нижний Новгород - Бор не будет работать со 2 по 15 октября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
22 сентября 2023 18:16  [17] Ключи от новых квартир в Володарске получил 181 житель аварийных домов
22 сентября 2023 18:03  [54] "Автобан" представил таймлапс строительства моста через Оку на трассе М-12
22 сентября 2023 17:47  [79] Т Плюс направила 1,6 млрд рублей на модернизацию теплосетевого комплекса Кстова
22 сентября 2023 17:41  [100] Пять детсадов и школу планируется построить в рамках КРТ в районе Бекетова и проспекта Гагарина
22 сентября 2023 17:31  [79] Владимир Беспалов: Необходимо обеспечить реализацию права членов семей погибших военнослужащих на жилье
22 сентября 2023 16:40  [120] Нижегородцы могут сами разоблачать недостоверную информацию в интернете
22 сентября 2023 16:38  [113] Игорь Комаров и Глеб Никитин поздравили сотрудников и ветеранов Кстовского НПЗ с 65-летием завода
22 сентября 2023 16:32  [112] Лидия Калинникова: Здоровье человека на 52% зависит от образа жизни
22 сентября 2023 16:14  [113] Церемония посвящения в приборостроители прошла в музее истории АПЗ
22 сентября 2023 16:00  [169] Более 800 МКД расселят в Нижегородской области в рамках новой программы
Общество

Т Плюс направила 1,6 млрд рублей на модернизацию теплосетевого комплекса Кстова

22 сентября 2023 17:47  [79] Общество

Фото: Т Плюс

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" завершил модернизацию систем теплоснабжения Кстовского муниципального округа по концессии. Финансирование работ составило 1,6 млрд рублей за период с 2017 по 2023 годы. Об этом на выездном совещании с главой региона Глебом Никитиным сообщил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

Реализация концессионного соглашения ведется с 2017 года. За это время модернизировано 90% всего теплосетевого комплекса Кстовского района: 28 котельных, 16 центральных тепловых пунктов, 73 тепловые камеры и три насосные станции. Также выполнена цифровизация и автоматизация объектов теплоснабжения с использованием российского ПО.

"Реализованная по концессии программа повысила надежность и эффективность работы системы теплоснабжения, качество услуг для жителей, а также снизила негативное воздействие на окружающую среду за счет сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу", – отметил Александр Фролов.

Кстовский округ стал одним из первых в РФ муниципальных образований с населением более 100 тыс. человек с полностью автоматизированными системами распределения и отпуска тепла.

"Это, наверное, самый современный цифровой комплекс не только в Нижегородской области. В удалённом режиме обеспечивается контроль сетей для того, чтобы любые аварийные ситуации устранялись максимально быстро. Мы чрезвычайно важное значение придаём всем элементам коммунального комплекса региона. Это тепловой комплекс, водоснабжение, водоотведение. Во всех районах области ведётся работа по, во-первых, снижению потерь, во-вторых, по цифровизации диспетчерского управления тепловым контуром для повышения комфорта жителей региона", - отметил Глеб Никитин.

Концессионное соглашение по управлению "ПАО "Т Плюс" объектами теплоснабжения и горячего водоснабжения города Кстово и Кстовского района (с 2021 года – Кстовский в муниципальный округ) заключено на срок с 2017 по 2046 годы для реализации инвестиционных мероприятий по реконструкции и модернизации теплосетевого имущества. В концессию на территории округа вошли 28 котельных, тепловые сети и сети ГВС протяженностью более 87 км в двухтрубном исчислении. Объем инвестиций компании в теплосетевые активы по концессии в течение срока действия договора составит 3,3 млрд рублей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т Плюс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph