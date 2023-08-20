Т Плюс направила 1,6 млрд рублей на модернизацию теплосетевого комплекса Кстова Общество

Фото: Т Плюс

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" завершил модернизацию систем теплоснабжения Кстовского муниципального округа по концессии. Финансирование работ составило 1,6 млрд рублей за период с 2017 по 2023 годы. Об этом на выездном совещании с главой региона Глебом Никитиным сообщил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

Реализация концессионного соглашения ведется с 2017 года. За это время модернизировано 90% всего теплосетевого комплекса Кстовского района: 28 котельных, 16 центральных тепловых пунктов, 73 тепловые камеры и три насосные станции. Также выполнена цифровизация и автоматизация объектов теплоснабжения с использованием российского ПО.

"Реализованная по концессии программа повысила надежность и эффективность работы системы теплоснабжения, качество услуг для жителей, а также снизила негативное воздействие на окружающую среду за счет сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу", – отметил Александр Фролов.

Кстовский округ стал одним из первых в РФ муниципальных образований с населением более 100 тыс. человек с полностью автоматизированными системами распределения и отпуска тепла.

"Это, наверное, самый современный цифровой комплекс не только в Нижегородской области. В удалённом режиме обеспечивается контроль сетей для того, чтобы любые аварийные ситуации устранялись максимально быстро. Мы чрезвычайно важное значение придаём всем элементам коммунального комплекса региона. Это тепловой комплекс, водоснабжение, водоотведение. Во всех районах области ведётся работа по, во-первых, снижению потерь, во-вторых, по цифровизации диспетчерского управления тепловым контуром для повышения комфорта жителей региона", - отметил Глеб Никитин.

Концессионное соглашение по управлению "ПАО "Т Плюс" объектами теплоснабжения и горячего водоснабжения города Кстово и Кстовского района (с 2021 года – Кстовский в муниципальный округ) заключено на срок с 2017 по 2046 годы для реализации инвестиционных мероприятий по реконструкции и модернизации теплосетевого имущества. В концессию на территории округа вошли 28 котельных, тепловые сети и сети ГВС протяженностью более 87 км в двухтрубном исчислении. Объем инвестиций компании в теплосетевые активы по концессии в течение срока действия договора составит 3,3 млрд рублей.