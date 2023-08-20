Выставка нижегородских художников «Современники» пройдет в Москве в Доме Нижегородской области Культура и отдых

Выставка нижегородских художников «Современники» пройдет в Москве в Доме Нижегородской области, сообщают организаторы.

В экспозиции будет представлено более 60 произведений известных нижегородских художников, созданных в различных техниках и жанрах, включая живопись, графику, фотографию и арт-объекты. На выставке вы сможете увидеть работы Ильи Борисова, Алексея Быкова, Дмитрия Ганина, Евгении Гольцевой, Вячеслава Грачева, Валерии Надеждиной, Галины Каковкиной, Михаила Крапивина, Валерия Крылатова, Наталии Панковой, Константина Пьянова и Сергея Сорокина.

Особое место в экспозиции занимают произведения, посвященные нижегородскому региону.

Организаторами выставки выступили представительство Нижегородской области в Москве, Фонд культурных проектов и исторического наследия Нижегородской области "Бетанкур" и Нижегородская общественная организация "Русское искусство".

Куратор выставки - Наталия Панкова.

Выставка будет открыта для посетителей с 25 сентября по 19 ноября 2023 г. (пн-пт, 9:00-18:00) по адресу: г. Москва, пер. Малый Палашевский, д.7.