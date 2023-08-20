Глеб Никитин передал автомобиль "ГАЗель" многодетной семье из Краснобаковского округа Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин передал автомобиль «ГАЗель» многодетной семье из Краснобаковского округа, сообщает пресс-служба главы региона.

Девятиместный автобус предоставил Горьковский автомобильный завод специально для семьи Дмитрия и Анастасии Талановых, которые воспитывают шестерых детей.

В мероприятии также приняли участие заместитель губернатора Андрей Гнеушев, министр социальной политики региона Игорь Седых и генеральный директор «Группы ГАЗ» Александр Золотарев.

«Многодетная мама написала мне в социальной сети о том, что семья нуждается во вместительном автомобиле. Для родителей и их шестерых детей было уже явно недостаточно старенькой «Калины»: приходилось развозить ребят в садик и школу несколькими рейсами. Кроме того, без подходящего автомобиля семья не могла отправляться в совместные путешествия», – рассказал Глеб Никитин.

По словам губернатора, семья Талановых известна многим жителям региона. Двое старших детей – Дарья и Артем – учатся в восьмом и шестом классе школы. Еще четверо детей – это две двойни, родившиеся в один день с разницей в шесть лет: Василиса и Злата посещают детский садик, Михаил и Есения еще совсем маленькие, они пока дома с мамой.

«Поддержка семей с детьми – одно из главных направлений деятельности правительства региона, а работа с многодетными семьями зачастую требует индивидуального подхода. К нашей инициативе помочь с готовностью подключился Горьковский автомобильный завод. У микроавтобуса, который получила семья, индивидуальная компоновка салона. Теперь Дмитрий и Анастасия смогут с комфортом перевозить детей на любые расстояния», – пояснил Глеб Никитин.

Генеральный директор «Группы ГАЗ» Александр Золотарев отметил, что компания поддерживает благотворительные проекты, помогает социальным учреждениям, фондам и людям, которые нуждаются в особом внимании.

«Мы создали целую программу под названием «ГАЗпомогает». Конечно же, многодетной семье необходим свой транспорт. И мне очень приятно от имени коллектива Горьковского автомобильного завода передать семье добрые пожелания, поздравить с обретением надежного и комфортабельного автобуса «ГАЗель». Надеемся, что он будет служить верой и правдой и станет отличным помощником, когда потребуется съездить с детьми на учебу или в культурно-развлекательные, оздоровительные центры, а также отправиться в путешествия по Нижегородской области и по всей стране. Желаю большой, дружной семье крепкого здоровья, долгой счастливой жизни и ярких впечатлений от предстоящих поездок!» – сказал он.

«Мы с супругом следим за страницей губернатора, знаем, что он помогает людям. Были очень удивлены тем, как быстро нам ответили! И, конечно, невероятно радовались, что по нашей просьбе было принято положительное решение. Хочется от всей души поблагодарить губернатора и руководство «Группы ГАЗ» за исполнение нашей мечты! Большое спасибо!» – поблагодарила многодетная мама Анастасия Таланова.

Планами по использованию автомобиля поделился и глава семьи Дмитрий Таланов.

«Разумеется, мы уже строим планы о совместных путешествиях. Глеб Сергеевич порекомендовал посмотреть красоты нижегородской земли. В ближайшем будущем съездим в Арзамас и Дивеево, будем также чаще выбираться на прогулки в Нижний Новгород. Важно, чтобы дети узнавали новое о родной земле», – сказал он.

О своих впечатлениях также рассказала старшая дочь Дарья.

«Сначала я не поверила этой новости! Мы радовались всей семьей, буквально прыгали от счастья! Машина мне очень понравилась, наконец-то мы сможем путешествовать все вместе!» – сказала школьница.