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Общество

Первомайск празднует свое170-летие

23 сентября 2023 13:25  [78] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Жители Первомайска празднуют 170-летие со дня образования поселения Ташино и запуска чугуноплавильного завода на территории современного Первомайска.

Свои поздравления жителям округа направил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Небольшое поселение превратилось в благоустроенный, активно развивающийся город, обладающий богатым потенциалом, а завод вырос в АО "Транспневматика" - стратегически важное градообразующее предприятие округа. Вместе с тем незыблемым осталось одно - пути города и предприятия не расходятся. Совместные усилия всегда направлены на обеспечение стабильности экономики округа и планомерное повышение качества жизни людей. Уверен, что Первомайск продолжит оставаться территорией возможностей и роста, а его жители и дальше будут бережно хранить традиции родной земли, своим трудом создавать ее уникальный облик, реальными делами подкреплять любовь к малой родине", - отметил Глеб Никитин.

В праздничных мероприятиях приняла участие министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева. Она поздравила всех жителей подшефного муниципалитета с важной датой, а трудящихся в сфере машиностроения - с профессиональным праздником, который будет отмечаться 24 сентября.

"Первомайск всегда отличался особой активностью и стремлением достичь больших высот. Именно благодаря этому он из года в год становится краше и уютнее. Такое трепетное отношение к развитию города и региона в целом неоднократно отмечалось почётным штандартом губернатора Нижегородской области и другими важными наградами, и я уверена, что впереди у Первомайска – другие блестящие победы", - сказала Ольга Гусева.

В честь празднования юбилея Первомайска для жителей и гостей города организована насыщенная культурно-развлекательная программа.

"В этом году у Первомайска важная дата – 170 лет заводу и основанию посёлка Ташино. Празднование проходит на обновленных культурных объектах и новых общественных пространствах, что немаловажно, ведь преображение города – заслуга каждого жителя округа, и юбилей – отличная возможность оценить результаты нашей работы, направленные на благополучие и процветание Первомайска. В честь праздника у нас запланировано множество праздничных мероприятий - различные конкурсы, акции, фестивали, спортивные и развлекательные мероприятия, концертные программы. Мы сможем удивить каждого", - рассказала глава местного самоуправления городского округа г. Первомайск Елена Лебеднова.

На обновленных пространствах в эти выходные проходят концерты с участием творческих коллективов городских округов Нижегородской области. Также в праздничной программе - фотовыставка "Из карамзинских аллей", экспозиция "Осенний вернисаж", выставки промыслов и ремесел Нижегородской области, изделий декоративно-прикладного творчества "Рукотворные чудеса", межмуниципальный фестиваль по вышивке "Словно кистью иголка рисует", кукольный спектакль "Медвежий домик" Дзержинского театра кукол и спартакиада "Здоровье". Праздничная программа завершится фейерверком.

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Теги:
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