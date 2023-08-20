Канатка Нижний Новгород - Бор не будет работать со 2 по 15 октября
Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
Участок проспекта Гагарина в Щербинках расширят до шести полос
Туристический квартал создадут на Бору
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
23 сентября 2023 15:16  [64] Подсветка в честь Международного HR-саммита появится на нижегородской телебашне
23 сентября 2023 13:25  [130] Первомайск празднует свое170-летие
23 сентября 2023 11:12  [153] Росприроднадзор проверяют воду в Волге после замора рыбы
23 сентября 2023 10:34  [169] Госэкспертиза одобрила проекта Центра культурного развития в Сарове
23 сентября 2023 09:17  [194] Набережную планируется благоустроить в Кстове
22 сентября 2023 18:53  [328] Мемориальную плиту бабушки Максима Горького обнаружили в парке Кулибина
22 сентября 2023 18:35  [304] Глеб Никитин передал автомобиль "ГАЗель" многодетной семье из Краснобаковского округа
22 сентября 2023 18:33  [291] Мамы детей до 1,5 лет будут получать пособие даже при выходе на работу
22 сентября 2023 18:16  [300] Ключи от новых квартир в Володарске получил 181 житель аварийных домов
22 сентября 2023 18:03  [301] "Автобан" представил таймлапс строительства моста через Оку на трассе М-12
Общество

Подсветка в честь Международного HR-саммита появится на нижегородской телебашне

23 сентября 2023 15:16  [64] Общество

Фото: Нижегородский филиал РТРС

Подсветка в честь Международного HR-саммита "Человеческий капитал страны: стратегии лидеров" появится на нижегородской телебашне. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Согласно информации, анонс мероприятия можно будет увидеть с 23 по 27 сентября.

Световое панно будет оформлено в фирменной стилистике IV международного HR-саммита. На гранях телебашни появится графический паттерн в бирюзовых тонах, основным элементом которого станут восходящие стрелки - символ роста и развития. На медиаэкране пойдет бегущая строка с названием мероприятия и логотипами его организаторов – регионального правительства и Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО).

IV Международный HR-саммит пройдет на площадках КУПНО и Нижегородского кремля с 28 по 30 сентября. Три дня панельных дискуссий, лекций и мастер-классов соберут более 150 спикеров, 250 экспертов и 500 топ-менеджеров из бизнеса и госслужбы, представляющих более 50 регионов России, а также дружественные страны. Участники изучат глобальные HR-тенденции, найдут полезные для работы продукты и сервисы и многое другое.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
телебашня
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph