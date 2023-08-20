Подсветка в честь Международного HR-саммита появится на нижегородской телебашне Общество

Фото: Нижегородский филиал РТРС

Подсветка в честь Международного HR-саммита "Человеческий капитал страны: стратегии лидеров" появится на нижегородской телебашне. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Согласно информации, анонс мероприятия можно будет увидеть с 23 по 27 сентября.

Световое панно будет оформлено в фирменной стилистике IV международного HR-саммита. На гранях телебашни появится графический паттерн в бирюзовых тонах, основным элементом которого станут восходящие стрелки - символ роста и развития. На медиаэкране пойдет бегущая строка с названием мероприятия и логотипами его организаторов – регионального правительства и Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО).

IV Международный HR-саммит пройдет на площадках КУПНО и Нижегородского кремля с 28 по 30 сентября. Три дня панельных дискуссий, лекций и мастер-классов соберут более 150 спикеров, 250 экспертов и 500 топ-менеджеров из бизнеса и госслужбы, представляющих более 50 регионов России, а также дружественные страны. Участники изучат глобальные HR-тенденции, найдут полезные для работы продукты и сервисы и многое другое.