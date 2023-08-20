Мастер-класс по жонглированию для слабослышащих людей прошел в Штабе общественной поддержки Общество

Фото: пресс-служба Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия"

В Штабе общественной поддержки "Единой России" прошел мастер-класс по жонглированию для слабослышащих детей и взрослых. Мероприятие приурочено ко Дню слабослышащих граждан.

Занятие провели педагоги школы жонглирования "Джагл". Они не только показали ребятам сказочное представление с элементами жонглирования, но и основы техники этого циркового искусства и научили азам жонглирования.

"Сложностей в преподавании для слабослышащих людей не было. Жонглирование невербально, его исполняет тело. Главное - обращать внимание на постановку рук, резкость замаха. Ребята меня понимали без слов. Они обращали внимание на детали моего движения и точно их воспроизводили», - рассказал по итогам мастер-класса руководитель Нижегородской региональной общественной организации спортивного жонглирования "Джагл" Роман Запевалов.

Участники поделились своими впечатлениями и отметили, что мастер-класс для них был очень интересным и это отличная возможность разнообразить досуг и научиться чему-то новому.

"Мне было очень сложно жонглировать шариками, но очень понравилось. С удовольствием приду еще", - отметил один из участников Алексей.

"Буду дома тоже тренироваться", - добавила Кристина.

"Было очень весело. Буду учить своего брата", - поделилась планами Юлиана.

По словам Романа Запевалова, основная цель школы жонглирования – включение этого вида циркового искусства в состав учебной школьной программы по физкультуре.

"Жонглирование помогает комплексно развивать организм. Во время такого, казалось бы, простого дела, синхронизируется работа обоих полушарий мозга. Периферическое зрение работает лучше, повышается координация движения, становится легче выражать свои мысли. Жонглирование помогает не испытывать огорчения в случае неудачи", - пояснил он.

Как отметил в свою очередь заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Шамиль Мансуров, Штаб уже стал настоящей площадкой, где каждый может заняться своим любимым делом – будь то рукоделие, спорт или встречи с интересными людьми.

"К нам приходят и взрослые, и дети, и молодежь, и люди пожилого возраста. Уверен, что после сегодняшнего мастер-класса по жонглированию у наших участников появятся новые друзья" - отметил он.

Напомним, ранее в рамках партпроекта "Крепкая семья" в Штабе прошел двухдневный семинар "Семья – основа реабилитации ребенка". Современные аспекты реабилитации детей с нарушением слуха». Участники обсудили основные этапы реабилитации детей с нарушенным слухом и после кохлеарной имплантации, а также возможности семейно-ориентированного подхода к реабилитации ребенка с ограниченными возможностями по слуху.

Доступность социальных институтов, активное участие в общественной жизни, культурной, творческой и спортивной деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья являются важными направлениями реализации народной программы и проекта "Единая страна – доступная среда" партии "Единая Россия".

СПРАВКА:

Во всем мире в последнее воскресенье сентября отмечается Международный день глухих, установленный в 1958 году и приуроченный к созданию Всемирной федерации глухонемых - старейшей из международных организаций людей с ограниченными физическими возможностями. По статистике, каждый девятый житель Земли имеет проблемы со слухом. Его теряют в результате травмы, болезни или врожденных пороков. Цель проведения Дня слабослышащих граждан — повышение информированности международного сообщества о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются глухие и слабослышащие люди.