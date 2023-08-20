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Общество

Олег Беркович проведет личный прием граждан 19 октября

24 сентября 2023 11:35  [112] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба правительства региона, заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович проведет личный прием граждан 19 октября,

Встреча состоится 19 октября с 14:00 до 16:00. Ее смогут посетить все нуждающиеся в помощи, если их вопрос не был решен на местном уровне и требует личного участия заместителя губернатора.

На прием могут записаться жители Нижегородской области, граждане других субъектов РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории области.

Для участия необходимо направить обращение до 15 октября в письменной форме или в форме электронного документа на имя заместителя губернатора Нижегородской области Берковича О.А. с изложением сути вопроса.

Подробную информацию можно получить в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2 или по телефонам: (831) 439 04 98 и (831) 430 96 39.

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Теги:
Прием граждан
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