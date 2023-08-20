Шестнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Кстовском районе

Как сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области, автобус попал в аварию у деревни Шелокша. В результате чего пострадали 16 человек, в том числе один ребенок.
По предварительным данным, двенадцать человек, среди которых трое находятся в тяжелом состоянии, с помощью бригад медицины катастроф Кстовской ЦРБ доставят в областную клиническую больницу.
Сообщается, что ребенка с травмами средней тяжести направят в детскую областную больницу, и еще троих пострадавших взрослых госпитализируют в центральную районную больницу.
Было отмечено, что региональный Минздрав работает совместно с сотрудниками Федерального Центра медицины катастроф, которые подключены для проведения телемедицинских консультаций. Также они при необходимости готовы оказать содействие в лечении пострадавших.
Напомним, что шесть человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Выксунском районе 18 сентября.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+