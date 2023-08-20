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Происшествия

Шестнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Кстовском районе

24 сентября 2023 12:18  [89] Происшествия

Как сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области, автобус попал в аварию у деревни Шелокша. В результате чего пострадали 16 человек, в том числе один ребенок.

По предварительным данным, двенадцать человек, среди которых трое находятся в тяжелом состоянии, с помощью бригад медицины катастроф Кстовской ЦРБ доставят в областную клиническую больницу.

Сообщается, что ребенка с травмами средней тяжести направят в детскую областную больницу, и еще троих пострадавших взрослых госпитализируют в центральную районную больницу.

Было отмечено, что региональный Минздрав работает совместно с сотрудниками Федерального Центра медицины катастроф, которые подключены для проведения телемедицинских консультаций. Также они при необходимости готовы оказать содействие в лечении пострадавших.

Напомним, что шесть человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Выксунском районе 18 сентября.

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Теги:
ДТП Кстовский район
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