Шестнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Кстовском районе Происшествия

Как сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области, автобус попал в аварию у деревни Шелокша. В результате чего пострадали 16 человек, в том числе один ребенок.

По предварительным данным, двенадцать человек, среди которых трое находятся в тяжелом состоянии, с помощью бригад медицины катастроф Кстовской ЦРБ доставят в областную клиническую больницу.

Сообщается, что ребенка с травмами средней тяжести направят в детскую областную больницу, и еще троих пострадавших взрослых госпитализируют в центральную районную больницу.

Было отмечено, что региональный Минздрав работает совместно с сотрудниками Федерального Центра медицины катастроф, которые подключены для проведения телемедицинских консультаций. Также они при необходимости готовы оказать содействие в лечении пострадавших.

Напомним, что шесть человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Выксунском районе 18 сентября.