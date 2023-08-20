Три человека погибли в ДТП с автобусом в Кстовском районе

По обновленным данным министерства здравоохранения региона, в ДТП, которое произошло сегодня утром в районе деревни Шелокша, с участием грузового автомобиля и автобуса марки "ГАЗель" погибли три человека и тринадцать получили травмы различной степени тяжести.

Согласно информации, в областную клиническую больницу были госпитализированы девять человек среди которых пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии и четверо - в среднем.

Еще восемь человек, среди которых один ребенок, получили всю необходимую медицинскую помощь и были отправлены домой на амбулаторное лечение.

Также нижегородские медики работают совместно с Федеральным центром медицины катастроф, специалисты которого оказывают поддержку посредством телемедицинских консультаций и готовы при ухудшении состояния пострадавших оказать помощь в лечении.

Напомним, что шесть человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Выксунском районе 18 сентября.