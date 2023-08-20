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Общество

День оказания бесплатной юрпомощи состоится в Нижегородской области 29 сентября

25 сентября 2023 09:38  [82] Общество

В Нижегородской области 29 сентября с 10:00 до 16:00 состоится Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи гражданам. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Мероприятие будет организовано на площадке Штаба общественной поддержки (Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 2а). Оно пройдёт при содействии региональной общественной приёмной партии и Нижегородского регионального отделения "Ассоциации юристов России".

Приём граждан проведут представители АЮР, областной нотариальной палаты, Палаты адвокатов Нижегородской области, а также специалисты региональной общественной приёмной партии, аппарата Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области и Главного радиочастотного центра.

Консультации состоятся в очном и в дистанционном форматах.

Предварительная запись по телефону: 8 (831) 435-14-01.

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Теги:
Единая Россия Штаб общественной поддержки Юрпомощь
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