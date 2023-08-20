Электроприводы AUMA – надежные решения для автоматизации арматуры

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Электроприводы играют важную роль в автоматизации и управлении различными переменами и процессами, включая промышленное производство, водоснабжение и многие другие области. В технологических установках по трубопроводам транспортируются жидкости, газы, пары и грануляты. Промышленная арматура используется для открытия или закрытия этих транспортных путей или регулирования скорости потока.

Одним из ведущих производителей электроприводов является компания AUMA. Более детально ознакомиться с модельным рядом приводов и узнать цену на электроприводы AUMA SA вы можете тут: https://tekhnogrupp.ru/catalog/elektroprivody/auma.html.

Виды электроприводов AUMA

Компания AUMA производит широкий спектр электроприводов, предназначенных для управления различными механизмами и трубопроводными системами. Среди наиболее популярных видов электроприводов AUMA можно выделить следующие:

Электроприводы с механической передачей

Создают высокий крутящий момент, обеспечивают управление клапанами, заслонками и другими механизмами, где требуется высокая точность и надежность. Они оснащены техническими средствами, которые позволяют увеличить крутящий момент и обеспечить стабильное управление.

Электроприводы без механической передачи

Этот тип приводов идеально подходит для механизмов управления, где требуется высокая скорость и плавность движения.

Многооборотные приводы

Электрические многооборотные приводы AUMA используются, например, для автоматизации задвижек. Это самый универсальный продукт семейства AUMA. Приводы серии SA 07.2 – SA 16.2 можно комбинировать с различными контроллерами.

Неполнооборотные приводы

Используются везде, где требуется перемещение меньше 360 градусов. Например, фитинги, заслонки и краны.

Линейные приводы

Данные электроприводы предназначены для выполнения линейных перемещений, например, в арматуре. Могут представлять собой комбинацию многооборотного привода SA с линейным редуктором.

Электроприводы AUMA SA обеспечивают точное и надежное управление клапанами, задвижками и другими устройствами, играя основную роль в обеспечении безопасности и эффективности производственных процессов.

Преимущества электроприводов AUMA

Надежность эксплуатации

Электроприводы данной марки прошли множество испытаний и обладают высоким ресурсом работы. Это обеспечивает эффективную работу системы даже в сложных условиях. Приводы обеспечивают высокую степень защиты от внешних факторов, таких как пыль, влага и коррозия.

Точность и высокая производительность

Энергоэффективность приводов AUMA SA позволяют снизить энергопотребление и повысить эффективность производственных процессов. Это особенно важно в технических работах, где требуется точное регулирование параметров процесса.

Простое обслуживание

Компоненты приводов легко заменяются и обслуживаются, что сокращает время простоя оборудования.

Широкий модельный ряд

Компания AUMA предлагает широкий выбор конфигураций и опций для электроприводов – разные методы управления, различные монтажные варианты, а также другие параметры. Это позволяет адаптировать приводы под конкретные задачи и условия эксплуатации.

Продукция AUMA легко интегрируется в различные системы автоматизации и управления благодаря современному контрольному мониторингу и управлению всеми процессами на предприятии.

Благодаря постоянному развитию и инновациям, AUMA продолжает оставаться ведущим производителем электроприводов, способствуя повышению эффективности и надежности управляемых систем.

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