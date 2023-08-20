Последняя неделя сентября напоследок одарит нижегородцев теплом Общество

Фото: Светлана Шуга

Необыкновенно тёплый и засушливый сентябрь продолжает радовать жителей Нижегородской области бабьим летом, и заключительные дни месяца не станут исключением.

Правда в начале недели произошла короткая "передышка" из-за холодного атмосферного фронта, который принёс к нам кратковременные дожди - но это только на руку местным грибникам. Ведь после этого инициативу снова перехватит солнечный антициклон, который будет господствовать над регионом до конца рабочей недели включительно.

Как сообщили в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" средняя декадная температура воздуха в последние дни сентября ожидается 13-15°, что на 5° выше средних многолетних значений (норма 8-10°).

В понедельник пор четверг в дневные часы прогнозируется +15…+19°, по ночам, в условиях малооблачной и практически безветренной погоды, воздух остынет до +8…+10°. Атмосферное давление выше нормы - до 761 мм рт.ст.

А в пятницу и субботу бабье лето выйдет на пик своих возможностей, и воздух прогреется до +18…+21°, что соответствует климатической норме августа.

В воскресенье атлантический циклон испортит погоду: небо нахмурится и зарядят дожди, а температура пойдёт на понижение.