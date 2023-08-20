МегаФон разогнал интернет на родине национального героя Кузьмы Минина Общество

В городе Балахна оператор построил новые базовые станции и модернизировал существующие. В результате жители 47-тысячного города смогли оценить увеличение скоростей мобильного интернета в среднем на 25-30%.

В начале осени инженеры МегаФона ввели в эксплуатацию дополнительные телеком-объекты и завершили работы по модернизации сети в одном из ближайших к областному центру городе Нижегородского региона. Технические мероприятия прошли как в центре, так и в отдаленных микрорайонах Балахны.

Для туристов, прибывающих в Нижний Новгород, родина Кузьмы Минина становится еще одной точкой притяжения. Особенно в ноябре во время празднования Дня народного единства. Этот государственный праздник установлен в честь важнейшего события российской истории — освобождения Москвы от польских интервентов. Народное ополчение, объединившее людей разных национальностей, возглавили нижегородский купец и земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. По одной из версий Минин родился в Балахне. Путь ополчения из Нижнего Новгорода в Москву также шел через Балахну. В память о подвиге в городе установлен памятник народному герою и действует музей, где можно увидеть старинное оружие, подлинные предметы быта XVII века, археологические артефакты.

"Балахна — чудесный старинный город, который в следующем году отметит свое 550-летие и к этой дате расцветет еще больше. Мы начали заранее проводить необходимые технические работы, чтобы и балахнинцы, и многочисленные туристы могли еще активнее пользоваться всеми современными технологиями. Уже этой осенью, проходя дорогой Минина, они смогут на высоких скоростях делиться с друзьями великолепными кадрами волжских просторов и интересной информацией о подвиге наших земляков", — говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.