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Маркетплейс Верум Агро добавил запчасти - теперь найти и купить детали для ремонта сельхозтехники проще и быстрее

25 сентября 2023 13:48  [102]

erid: Kra23fzgP

Нужная деталь для ремонта техники всегда должна быть под рукой. Благодаря новому разделу https://verum-agro.ru/spares/ на маркетплейсе "Верум Агро" поиск и приобретение запчастей теперь становится легким и приятным делом.

Интуитивно понятный интерфейс, удобные фильтры, широкий ассортимент от проверенных поставщиков - все это теперь доступно на одной площадке. Нет необходимости тратить много времени на поиск нужной детали по разным сайтам или ездить по магазинам в надежде подобрать что-то подходящее. Все запчасти для любой техники - здесь!

При этом новый сервис полезен как покупателям, так и продавцам запчастей. Давайте разберем, какие возможности он открывает для каждой стороны.

Преимущества для поставщиков

Компания-разработчик "ВЕРУМ-СОФТ" создала удобный функционал для загрузки данных о запчастях. Поставщики могут быстро и в массовом порядке добавлять новые предложения через личный кабинет. Используются оптимизированные формы, не требующие ввода большого объема информации.

Это значительно экономит время на размещение объявлений и упрощает дальнейшее управление уже опубликованными позициями. Поставщики могут оперативно обновлять описания, цены, остатки и прочие данные.

Также доступ к базе клиентов маркетплейса обеспечивает компаниям прямой выход на целевую аудиторию. С июля 2022 по март 2023 возможностью приобрести технику воспользовались уже более 1500 человек. Это гарантирует наличие заинтересованных покупателей.

Для продавцов также проводится обучение работе с маркетплейсом и оказывается маркетинговая поддержка. Это помогает быстрее освоиться на площадке и начать эффективные продажи.

Преимущества для покупателей

Помимо расширения ассортимента, покупатели получили и другие полезные сервисы для удобного выбора и покупки запчастей.

Например, появилась возможность отправить запрос сразу нескольким поставщикам на разные позиции. Это позволяет быстро получить актуальные предложения и выбрать наиболее выгодный вариант.

Если покупатель не знает точного названия детали, он может прислать фото или описание с указанием марки и модели техники. Опираясь на эти данные, поставщики предоставят подходящие варианты.

Вскоре на маркетплейсе появится возможность покупки запчастей в кредит прямо на сайте. Это позволит клиентам совершать необходимые покупки, не дожидаясь накопления средств.

Вывод

Итак, расширение ассортимента в сочетании с удобными сервисами делает маркетплейс "Верум Агро" еще более полезным ресурсом как для покупателей, так и для поставщиков. Новые инструменты значительно упрощают онлайн-торговлю запчастями и способствуют ее росту.

Реклама. ООО "ВЕРУМ-СОФТ". verum-agro.ru

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