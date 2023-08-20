РБК рассказал о реализации нацпроектов в Нижегородской области Общество

АНО "Национальные приоритеты" и телеканал РБК представили новый выпуск программы "Портрет региона", посвященный реализации национальных проектов на территории Нижегородской области.

Ведущий программы Игнат Бушухин посетил Нижний Новгород и малые города области, побывал на Горьковском водохранилище и проехал по новым дорогам. Например, по участку трассы М-12 от Нижнего Новгорода до Арзамаса, которая строится по нацпроекту "Модернизация транспортной инфраструктуры".

Создатели программы отметили и развитие бизнеса и экономики региона. Так, в Нижегородской области зарегистрировано 122 тысячи субъектов малого предпринимательства, это третий показатель в ПФО. А всего в сфере малого и среднего предпринимательства трудится более 600 тысяч нижегородцев.

"Важно, что благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" наши предприниматели могут получать меры поддержки на всех этапах развития своего дела – от планирования и старта до развития и выхода на экспорт", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в регионе благоустроили 90 общественных пространств. Некоторые из них посетили и создатели программы.

Посмотреть выпуск программы "Портрет региона" про Нижегородскую область можно по ссылке.