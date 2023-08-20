Туристический квартал создадут на Бору
Предварительные итоги муниципальных выборов
Трассу Р-158 в Дальнеконстантиновском районе расширяют
Старт прививочной кампании против гриппа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
25 сентября 2023 16:23  [26] Депутаты нижегородского Заксобрания переняли опыт проведения сельских фестивалей у Республики Беларусь
25 сентября 2023 15:44  [120] Посвященную ЧМ-2018 конструкцию у стадиона "Нижний Новгород" снесут в 2024 году
25 сентября 2023 15:17  [113] Нижегородский Дом народного единства заключил соглашение с районами Республики Беларусь
25 сентября 2023 15:10  [135] Памятник пожарным и спасателям открыли в Нижнем Новгороде
25 сентября 2023 15:04  [114] РБК рассказал о реализации нацпроектов в Нижегородской области
25 сентября 2023 14:50  [111] Нейросети будут анализировать российские полигоны ТКО с 2024 года
25 сентября 2023 13:38  [196] МегаФон разогнал интернет на родине национального героя Кузьмы Минина
25 сентября 2023 12:40  [171] Нижний Новгород победил в народном голосовании за звание "Культурной столицы"
25 сентября 2023 12:28  [182] Молодые активисты помогают семьям участников СВО
25 сентября 2023 12:23  [167] Последняя неделя сентября напоследок одарит нижегородцев теплом
Общество

РБК рассказал о реализации нацпроектов в Нижегородской области

25 сентября 2023 15:04  [114] Общество

АНО "Национальные приоритеты" и телеканал РБК представили новый выпуск программы "Портрет региона", посвященный реализации национальных проектов на территории Нижегородской области.

Ведущий программы Игнат Бушухин посетил Нижний Новгород и малые города области, побывал на Горьковском водохранилище и проехал по новым дорогам. Например, по участку трассы М-12 от Нижнего Новгорода до Арзамаса, которая строится по нацпроекту "Модернизация транспортной инфраструктуры".

Создатели программы отметили и развитие бизнеса и экономики региона. Так, в Нижегородской области зарегистрировано 122 тысячи субъектов малого предпринимательства, это третий показатель в ПФО. А всего в сфере малого и среднего предпринимательства трудится более 600 тысяч нижегородцев.

"Важно, что благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" наши предприниматели могут получать меры поддержки на всех этапах развития своего дела – от планирования и старта до развития и выхода на экспорт", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в регионе благоустроили 90 общественных пространств. Некоторые из них посетили и создатели программы.

Посмотреть выпуск программы "Портрет региона" про Нижегородскую область можно по ссылке.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph