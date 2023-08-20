Нижегородский Дом народного единства заключил соглашение с районами Республики Беларусь Общество

Фото: Олег Булыгин

В белорусском городе Зельва завершился II Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей. В рамках съезда было заключено соглашение о сотрудничестве между Домом народного единства Нижегородской области Российской Федерации и Партнерского альянса пяти районов Гродненской области по устойчивому развитию "5+" Республики Беларусь. Стороны договорились об информационной поддержке и взаимодействии с общественными организациями двух государств.

"Мы видим, что Съезд малых городов дает конкретные практические результаты. Важно, что отношения между нашими и белорусскими муниципалитетами развиваются и укрепляются, заключаются соглашения о сотрудничестве. Уровень заинтересованности в реализации совместных проектов очень велик и постоянно растет. Новые соглашения будут направлены на укрепление взаимодействия в области культуры, туризма, спорта, социальной сферы. Эта работа будет продолжаться и активизироваться", - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Программа съезда была разделена на несколько треков: работа с молодежью, патриотическое воспитание и культура; развитие сотрудничества в агропромышленной сфере; туризм и эффективная деятельности органов МСУ.

Делегация Дома народного единства приняла активное участие в треке "Деятельность органов местного управления и самоуправления". Нижегородцы посетили объекты благоустройства Зельвенского района, центр детского творчества и молодежи и районную библиотеку города Мосты.

"В ходе визита в город Мосты у нас родился интересный проект. Для Дома одним из приоритетных направлений является совершенствование межнациональных отношений. Запланировали совместные с белорусскими коллегами мероприятия по развития белорусской общины в Нижегородской области", - рассказал руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

Участники трека, посвященного работе органов местного самоуправления, договорились о создании некоммерческого российско-белорусского альянса.

Заместитель министра внутренней политики Нижегородской области Дмитрий Кабайло представил белорусским коллегам губернаторский проект "Вам решать!", в рамках которого инициаторами благоустройства различных территорий и объектов выступают инициативные жители. Он также отметил белорусский опыт: "Мы побывали в небольших районных центрах, в которых очень много интересных практик в сфере ЖКХ, культуры, строительства, а также есть интересные проекты идеологической направленности. Многое смело можно внедрять в Нижегородской области".

Следующий съезд малых городов пройдет в Нижегородской области в 2024 году в "Столице золотой хохломы" - городе Семёнове.