Жителя Городца заподозрили в убийстве знакомой

Фото: НИА “Нижний Новгород”
Мужчину в Городце заподозрили в убийстве знакомой женщины, сообщает пресс-служба нижегородского Следственного комитета.
Как полагает следствие, преступление было совершено в сентябре 2023 года в Городце в квартире дома по улице Менделеева.
Тогда подозреваемый в ходе конфликта жестоко избил знакомую во время совместного распития спиртных напитков.
От полученных травм 42-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Подозреваемый уже задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Ранее сообщалось, что житель города Павлово получил десять лет тюрьмы за убийство знакомого.
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