Жителя Городца заподозрили в убийстве знакомой Происшествия

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Мужчину в Городце заподозрили в убийстве знакомой женщины, сообщает пресс-служба нижегородского Следственного комитета.

Как полагает следствие, преступление было совершено в сентябре 2023 года в Городце в квартире дома по улице Менделеева.

Тогда подозреваемый в ходе конфликта жестоко избил знакомую во время совместного распития спиртных напитков.

От полученных травм 42-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Подозреваемый уже задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что житель города Павлово получил десять лет тюрьмы за убийство знакомого.