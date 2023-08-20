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Происшествия

Жителя Городца заподозрили в убийстве знакомой

25 сентября 2023 17:50  [43] Происшествия
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Мужчину в Городце заподозрили в убийстве знакомой женщины, сообщает пресс-служба нижегородского Следственного комитета.

Как полагает следствие, преступление было совершено в сентябре 2023 года в Городце в квартире дома по улице Менделеева.

Тогда подозреваемый в ходе конфликта жестоко избил знакомую во время совместного распития спиртных напитков.

От полученных травм 42-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Подозреваемый уже задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что житель города Павлово получил десять лет тюрьмы за убийство знакомого.

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Теги:
Городец Следственное управление Убийство
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