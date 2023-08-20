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Общество

Участок улицы Костина перекроют с 26 сентября

25 сентября 2023 18:45  [90] Общество

Участок улицы Костина в Нижнем Новгороде будет перекрыт для автомобилей с 26 сентября по 12 октября из-за ремонта.

Как рассказал в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, речь идет об отрезке улицы между домами №20 и №24.

Ограничения на проезд начнут действовать с 06:00 26 сентября и продлятся до 23:59 11 октября.

На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки.

Водителей просят заранее ознакомиться со схемой движения и быть внимательнее. Объезд возможен по прилегающим улицам.

Ранее сообщалось, что временные ограничения введены на федеральных трассах области в связи с ремонтом.

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Теги:
Транспорт
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