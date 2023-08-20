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Общество

Александр Вайнберг принял участие в благотворительном баскетбольном матче "Шаг вместе"

26 сентября 2023 09:44  [113] Общество
Александр Вайнберг принял участие в благотворительном баскетбольном матче Шаг вместе

Александр Вайнберг принял участие в благотворительном баскетбольном матче Шаг вместе

В Москве состоялся благотворительный баскетбольный матч в поддержку членов семей участников специальной военной операции и детей с ДЦП.

Матч провел фонд "Шаг вместе", учрежденный Заслуженным артистом РФ Гошей Куценко. На матч приехали 80 детей участников СВО из новых регионов.

Приветствие президента Владимира Путина участникам и гостям матча зачитала замсекретаря Генсовета "Единой России", глава штаба по гуманитарному сотрудничеству партии Анна Кузнецова.

Это 11-й по счету благотворительный матч Фонда "Шаг вместе".

"Мы собрали за это время около 90 миллионов рублей. И деньги, которые мы сегодня соберем, отправим в помощь детям с диагнозом ДЦП. Я желаю ребятам из ЛНР, ДНР, Запорожской области, где я родился, и Херсонской – счастья, здоровья, мира, которого они заслуживают как никто", - обратился к участникам Гоша Куценко.

В матче приняли участие политики, звезды спорта, бизнесмены, представители новых регионов. Среди них – сенатор РФ, первый заместитель секретаря Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Вайнберг.

"Очень важно такие мероприятия проводить в любое время. Рад, что столько знакомых людей разного уровня нашли время в своем графике и пришли поддержать деток. В этом году, помимо Донбасса, к нам приехали ребята из Херсонской и Запорожской областей. Это дети, которые так или иначе связаны с СВО. Это дети, родители которых воюют, пострадали или попали в трудную жизненную ситуацию. Помимо баскетбола им, конечно же, необходимо внимание и забота. Я часто бываю на новых территориях с гуманитарными миссиями и вижу, на что способна любовь, какие трудности она помогает преодолеть. И сейчас мы находимся на баскетбольном мачте, чтобы передать частичку своей любви и подарить детям веру в Победу и Мир, которые, несомненное будут за нами!" - отметил сенатор

На паркет "Баскет-Холла" вышли команды "Шаг вверх" и "Движение вместе". Матч завершился дружеской ничьей – 55:55.

Также на мероприятие были приглашены дети из семей погибших участников специальной военной операции. Для детей из новых регионов организовали культурно-познавательную программу: экскурсию по городу, активные игры на территории Олимпийского комплекса "Лужники" с посещением "ПандаПарка" и Московской канатной дороги и гала-концерта с участием звезд художественной гимнастики во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

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Теги:
Баскетбол Благотворительность Единая Россия
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