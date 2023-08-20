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Солнце спровоцирует помехи в нижегородском телеэфире до середины октября

26 сентября 2023 10:09  [69]

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

На территории Нижегородской области в период с 28 сентября по 21 октября может наблюдаться кратковременное прерывание телесигнала в утреннее и дневное время. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Как пояснили специалисты, это связано с началом так называемой осенней солнечной интерференции - засветкой антенн земных станций Солнцем, которая влияет на телесигналы спутников связи. Продолжительность помех составит от нескольких секунд до 11 минут.

Солнечная засветка проявляет себя дважды в год в период 3,5 недель до или после дня весеннего и осеннего равноденствия (20-21 марта и 21-22 сентября соответственно), когда Солнце пересекает небесный экватор. В это время светило на несколько минут оказывается позади спутника связи, на одной линии с приемной земной станцией - и сигналы спутника глушатся более мощными сигналами Солнца.

По информации РТРС, в Нижегородской области выход Солнца на одну ось со спутником связи и наземным ретранслятором возможен с 10:50 до 12:45

Современные цифровые технологии трансляции позволили свести к минимуму воздействие интерференции. Тем не менее, не все приёмники способны быстро поймать восстановившийся сигнал.

Так, телевизоры или приставки с устаревшим программным обеспечением могут выдавать ошибки : "зависать" или демонстрировать пиксельное изображение. Если трансляция в течение 15 минут не придёт в норму, необходимо перезапустить оборудование, выключив его на некоторое время из розетки, или запустить в меню автопоиск каналов.

Стоит отметить, что в настоящее время Земля находится под воздействием мощных солнечных вспышек. Сейчас активность в центральных областях видимого солнечного диска продолжается, и возможны новые выбросы плазмы в сторону Земли. В связи с этим на Земле прогнозируются продолжительные магнитные бури, и как следствие - возникновение полярных сияний над северо-западом страны.

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