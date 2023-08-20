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Экономика

Биржевые цены на бензин и дизельное топливо упали в России

26 сентября 2023 12:44  [93] Экономика

Фото: с сайта unsplash.com

В России с 21 сентября введён бессрочный запрет на экспорт бензина и дизеля. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин пояснил, что это даст быстрый эффект на оптовые цены, которые снизятся из-за переизбытка топлива на внутреннем рынке.

И действительно , в европейской части России начала падать биржевая стоимость бензина и летнего дизельного топлива. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-92 опустилась на 0,85% и составила 55,451 тысячи рублей за тонну. Стоимость летнего дизеля стала ниже на 0,95% и дошла до 60,847 тысячи рублей за тонну. Бензин Аи-95 подешевел на 2,11% - до 58,11 тысячи рублей за тонну.

Также снизилась цена сжиженных углеводородных газов - на 1,38% и достигла отметки в 26,525 тысячи рублей за тонну.

А вот авиакеросин вырос в цене на 13,35% - до 77,945 тысячи рублей за тонну.

Как прокомментировал телеканалу "360" руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов, снижение цен на заправках произойдёт, скорее всего, лишь в тех регионах, где наблюдалась экстремальная стоимость топлива. Это повлияет на снижение общего уровня цен, однако ждать серьёзного падения розничной стоимости не стоит.

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Теги:
Бензин Топливо и энергетика Цены
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