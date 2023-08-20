Мужчина утонул в городском округе Выкса Происшествия

Тело мужчины было обнаружено утром 26 сентября на водоеме поселка Ближне-Песочное городского округа Выксы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Нижегородской области.

Согласно информации, тело погибшего из озера Карьер извлекли спасатели МЧС Выксы.

Обстоятельства произошедшего, а также лично погибшего уже устанавливают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что мужчина утонул в Оке в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.