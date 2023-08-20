Нижний Новгород претендует на звание "Культурной столицы года-2024"
Старт прививочной кампании против гриппа
Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
Трассу Р-158 в Дальнеконстантиновском районе расширяют
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
26 сентября 2023 12:36  [100] Мужчина утонул в городском округе Выкса
26 сентября 2023 10:49  [133] Желавший получить массаж нижегородец перевел мошенникам более 300 тысяч рублей
25 сентября 2023 17:50  [274] Жителя Городца заподозрили в убийстве знакомой
25 сентября 2023 09:29  [389] Трое погибли и ещё трое ранены в ДТП в Дальнеконстантиновском районе
24 сентября 2023 15:20  [608] Два человека погибли и двое детей пострадали в ДТП в Вачском районе
24 сентября 2023 12:18  [543] Шестнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Кстовском районе
23 сентября 2023 12:09  [618] Нижегородского почтальона осудили за присвоение пенсий
22 сентября 2023 12:15  [531] Двух пропавших девочек-подростков ищут в Нижегородской области
22 сентября 2023 11:45  [510] Жительница Нижнего Новгорода перевела более 5 млн рублей телефонным мошенникам
21 сентября 2023 16:40  [640] Семейная пара нижегородцев задержана за сбыт фальшивых денежных купюр
Происшествия

Мужчина утонул в городском округе Выкса

26 сентября 2023 12:36  [100] Происшествия

Тело мужчины было обнаружено утром 26 сентября на водоеме поселка Ближне-Песочное городского округа Выксы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Нижегородской области.

Согласно информации, тело погибшего из озера Карьер извлекли спасатели МЧС Выксы.

Обстоятельства произошедшего, а также лично погибшего уже устанавливают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что мужчина утонул в Оке в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выксунский г.о. Утонувшие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph