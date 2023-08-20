"Вебер" проанализировал предпочтения россиян в сериалах Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Социологическое агентство "Вебер" проанализировало результаты онлайн-социологии, какие сериалы предпочитают россияне.

Так, 34% респондентов смотрят как отечественные, так и зарубежные сериалы, только российские - 18%. При этом зарубежный кинематограф наиболее востребован у молодежи, а российский — у старшего поколения.

Интерес к турецким сериалам высказали лишь 16%, среди которых чаще всего встречаются женщины и россияне старше 50 лет.

Говоря о любимых сериалах, респонденты чаще всего вспоминали именно российские: "След", "Ментовские войны", "17 мгновений весны". На четвертом месте оказалась "Игра престолов".

Самыми популярными жанрами оказались: детектив - 43%, исторические - 33%, комедии (в целом) - 27%, мелодрама - 26%, военные - 23%, фэнтези - 22%, криминал - 20%.

В зависимости от жанра, любители зарубежного кинематографа обращают внимание на страну производства, а самыми популярными странами стали США, Великобритания и Корея.

Женщины чаще предпочитают детективы, мелодрамы, исторические, романтические комедии, а мужчины - детективы, исторические, военные, фэнтези, научную фантастику и комедии.

Кроме того, респонденты назвали жанры, которые в России получаются лучше всего. В топ попали детективы, военные, исторические. А вот рейтинг худших возглавили ужасы, фэнтези и мистика.

СПРАВКА:

"Вебер" — совместный проект АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов. В своей работе агентство сочетает классический подход с цифровыми технологиями, а в приоритет ставит людей — с их уникальными взглядами и противоречиями.

Изучение общественного мнения проводилось 23-24 августа 2023 года методом River Sampling среди 4000 россиян.