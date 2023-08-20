Группа Эн+ подтвердила лидерство в сфере ESG Бизнес

Рейтинговое агентство НКР и РБК опубликовали ежегодный ESG-индекс российского бизнеса. Группа Эн+ (MOEX: ENPL; LSE: ENPL) второй год подряд отмечена в списке компаний I уровня с высоким ESG-индексом (от 460 до 800) – это высший уровень оценки.

Для расчета индекса использовались данные, полученные в результате анкетирования компанийс учетом специфики каждой отрасли, а также из открытых источников. При оценке учитывались все три составляющие: экологическая (E), социальная (S) и корпоративное управление (G).

"Эн+ продолжает следовать повестке в области устойчивого развития. В 2022 году мы направили на ESG-проекты более 16,6 млрд рублей и планируем увеличить этот показатель в текущем году. В рамках программы "Новая энергия" мы уже добились сокращения выбросов углекислого газа на 2,4 млн тонн в год, а выработка на наших ГЭС при этом возросла на 2 млрд кВт/ч", — отметил директор по устойчивому развитию Эн+ Антон Бутманов.

ESG-индекс публикуется с 2022 года. В этом году составители разделили компании нефинансового сектора и финансовые институты на две разные подгруппы, чтобы более точно учесть специфику деятельности каждой из них. Всего в итоговый перечень было отобрано 111 анкет.

ESG-индекс российского бизнеса выпускают РБК и рейтинговое агентство НКР. Это уникальный аналитический продукт по оценке ESG-профиля компании. Он позволяет оценить, насколько компания следует лучшим практикам в области экологической, социальной и управленческой ответственности.