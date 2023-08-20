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Общество

Стажировка для молодых волонтеров из 17 регионов России прошла в Нижнем Новгороде

26 сентября 2023 18:56  [100] Общество
Фото: министерство молодежной политики Нижегородской области

Фото: министерство молодежной политики Нижегородской области

Обучающая стажировка в сфере гражданской активности и молодежной политики прошла в Нижнем Новгороде с 17 по 24 сентября по программе мобильности Ассоциации волонтерских центров. 

Как сообщили в министерстве молодежной политике Нижегородской области, в мероприятии приняли участие волонтеры их 17 регионов России.

Денис Шинкаренко, главный менеджер проектов центра мобильности волонтеров управления реализации событийных и международных программ Ассоциации волонтерских центров пояснил, что участники ознакомились с системой развития молодежной политики в регионе, с работой в муниципальных образованиях. 

"Стажировка в Нижнем — это возможность посмотреть и прочувствовать, чем живет Молодежная столица России, а также перенять опыт развития и практики коллег по молодежной политике и добровольчеству из других регионов. Семь дней пролетели незаметно, программа была невероятно насыщенной, продуманной и интересной. Привезла в Новосибирск много новых практик работы с молодежью, уже сейчас начала внедрять их в работу своего молодежного центра и делиться с коллегами. Очень благодарна Ассоциации волонтерских центров за возможность общения с единомышленниками со всей России", — рассказала одна из участниц программы София Ловкачева, директор молодежного центра "Содружество" в Новосибирске.

Программа мобильности Ассоциации волонтерских центров направлена на привлечение активных граждан к участию в крупных всероссийских и международных мероприятиях и обучающих стажировках, что позволяет обмениваться опытом и развивать компетенции.

Участники программы посетили ННГУ имени Н.И. Лобачевского, где ознакомились с системой воспитательной работы, практиками университета и узнали, как работает ресурсный центр по подготовке ко Всемирному фестивалю молодежи-2024. В Нижегородском государственном педагогическом университете имени К. Минина участникам рассказали о реализации программы "Обучение служением". Лучшими практиками также поделился Корпоративный университет правительства Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что волонтёры "Молодой Гвардии Единой России" передали книги "Благочестие и Милосердие" в библиотеки Нижнего Новгорода. 

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Теги:
Волонтеры Молодежь
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