Глеб Никитин: Счастье для родителей - встретить понимающих воспитателей

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников дошкольных образовательных учреждений с Днём воспитателя и всех дошкольных работников.
"Ваша профессия - одна из самых важных для общества. Именно вы закладываете в детей первые навыки взаимодействия с коллективом, умения общаться с людьми и получать знания. Вы не хуже родителей знаете, какого труда стоит найти ключик к сердцу маленького человека, завоевать его доверие. Рядом с вами проходят важнейшие годы жизни детей, и огромное счастье для родителей - встретить на своем пути ответственных и понимающих воспитателей!" - сказал глава региона.
"В вашей работе нет случайных и необязательных моментов. Любая деталь играет огромную роль в формировании личности. Спасибо каждому из вас, кто вкладывает в работу душу и сердце, с пониманием относится к своим воспитанникам!" - отметил Глеб Никитин
"Огромное значение имеет и развитие инфраструктуры для дошкольного образования и воспитания. В рамках национального проекта "Демография" строятся новые детские сады, реализуется программа капитального ремонта. Обязательно продолжим работу по созданию комфортных условий на всей территории региона", - добавил губернатор Нижегородской области.
"В профессиональный праздник желаю вам здоровья и благополучия! Пусть работа всегда радует и дарит только положительные эмоции!" - пожелал в заключение Глеб Никитин.
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