Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
Итоги выборов губернатора Нижегородской области
Трассу Р-158 в Дальнеконстантиновском районе расширяют
Старт прививочной кампании против гриппа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
27 сентября 2023 09:39  [1] Свет и ГВС точечно отключат в семи районах Нижнего Новгорода 27 сентября
27 сентября 2023 09:05  [84] Евгений Люлин: "Региональная система учреждений дошкольного образования и воспитания продолжает совершенствоваться"
27 сентября 2023 09:01  [69] Глеб Никитин: Счастье для родителей - встретить понимающих воспитателей
26 сентября 2023 18:56  [312] Стажировка для молодых волонтеров из 17 регионов России прошла в Нижнем Новгороде
26 сентября 2023 18:12  [248] Нижегородский НОЦ 5 октября проведет лекцию "Что знают историки о Кузьме Минине"
26 сентября 2023 17:40  [259] Загранпаспорта могут стать документом для получения госуслуг
26 сентября 2023 16:32  [262] Нижегородцы смогут продлить проездные на канатную дорогу на время ее остановки
26 сентября 2023 15:23  [254] Денис Егоров проверил выполнение работ по рекультивации свалки на улице Заовражной
26 сентября 2023 15:16  [291] "Вебер" проанализировал предпочтения россиян в сериалах
26 сентября 2023 14:59  [269] WhatsApp с 24 октября прекратит поддержку миллионов устройств на Android
Общество

Свет и ГВС точечно отключат в семи районах Нижнего Новгорода 27 сентября

27 сентября 2023 09:39  [1] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 27 сентября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 9:00 до 13:00 без света останутся многоквартирные дома на ул. Юбилейной, 26, 28, 30.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по всему переулку Головнина.

С 9:00 до 18:00 свет отключат на ул. Агрономической в домах № 179, 181, 183, 185, 187, 189; ул. Горловской, 3; ул. Заярской,18; ул. Ветеринарной, 2; пр. Гагарина,14, 16; ул. Артельной, 4б; по Конному проезду в домах № 3-9; ул. Кадочка, 15, 17; ул. Ломоносова, 21, 23, 25; ул. Ошарской с 79а по 91а.

В Приокском районе с 9:00 до 15:00 подачу электричества ограничат в многоэтажках на ул. Горной № 12, 18, 20.

С 9:00 до 17:00 будут обесточены многоквартирные дома на ул. 40 лет Октября, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14; ул Радистов, 3а; ул. Широтной, 1, 2, 3, 3а, 4, 5; Нул. Энергетиков, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 10.

В Нижегородском районе с 9:00 до 15:00 без света останутся дома на ул. Большая Покровская, 69а, 69б, 71, 71а; пл. Максима Горького, 65а.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 света не будет по ул. Юпитерской в домах 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 4, 6, 10, 12, 12а, 12б, 12в, 12г.

В Московском районе с 9:00 до 17:00 электричество отключат на улицах Волнистой, Кадровой, Майской, а также в одной многоэтажке на ул. Александра Люкина, 4.

В Канавинском районе с 9:00 до 13:00 запланировано отключение горячей воды в многоквартирном доме на ул. Акимова, 2.

В Сормовском районе плановые работы на сетях ГВС затронут один дом на ул. Героев Космоса. С 9:00 до 16:00 горячую воду отключат в девятиэтажке №30.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство ЖКХ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph