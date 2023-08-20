Свет и ГВС точечно отключат в семи районах Нижнего Новгорода 27 сентября Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 27 сентября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 9:00 до 13:00 без света останутся многоквартирные дома на ул. Юбилейной, 26, 28, 30.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по всему переулку Головнина.

С 9:00 до 18:00 свет отключат на ул. Агрономической в домах № 179, 181, 183, 185, 187, 189; ул. Горловской, 3; ул. Заярской,18; ул. Ветеринарной, 2; пр. Гагарина,14, 16; ул. Артельной, 4б; по Конному проезду в домах № 3-9; ул. Кадочка, 15, 17; ул. Ломоносова, 21, 23, 25; ул. Ошарской с 79а по 91а.

В Приокском районе с 9:00 до 15:00 подачу электричества ограничат в многоэтажках на ул. Горной № 12, 18, 20.

С 9:00 до 17:00 будут обесточены многоквартирные дома на ул. 40 лет Октября, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14; ул Радистов, 3а; ул. Широтной, 1, 2, 3, 3а, 4, 5; Нул. Энергетиков, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 10.

В Нижегородском районе с 9:00 до 15:00 без света останутся дома на ул. Большая Покровская, 69а, 69б, 71, 71а; пл. Максима Горького, 65а.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 света не будет по ул. Юпитерской в домах 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 4, 6, 10, 12, 12а, 12б, 12в, 12г.

В Московском районе с 9:00 до 17:00 электричество отключат на улицах Волнистой, Кадровой, Майской, а также в одной многоэтажке на ул. Александра Люкина, 4.

В Канавинском районе с 9:00 до 13:00 запланировано отключение горячей воды в многоквартирном доме на ул. Акимова, 2.

В Сормовском районе плановые работы на сетях ГВС затронут один дом на ул. Героев Космоса. С 9:00 до 16:00 горячую воду отключат в девятиэтажке №30.