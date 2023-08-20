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Культура и отдых

Серия концертов "В рабочий полдень" пройдёт на предприятиях Приокского района

27 сентября 2023 10:02  [101] Культура и отдых

В Нижнем Новгороде на предприятиях Приокского района состоится серия концертов популярной классики. Они познакомят сотрудников самых разных производств с академической музыкой, и, может быть, даже смогут привить интерес и любовь к высокому искусству.

Как уточнили в городском департаменте культуры, проект "В рабочий полдень" стал одним из победителей марафона культурных событий "Культурный район".

"Если люди не идут в концертный зал, то концертный зал сам придёт к ним! Концерты пройдут в обеденные перерывы прямо в рабочих помещениях: цехах, рабочих площадках, офисах", - рассказали организаторы.

В культурный десант войдут музыканты и исполнители из музыкального училища, консерватории, оперного театра и филармонии. Причём на каждой площадке будет выставлен профессиональный звук и свет, что позволит создать на каждой из локаций атмосферу настоящего концертного зала.

Согласно информации, 28 сентября концерт пройдет в НИИС, 29 сентября – в НИИРТ, 4 октября – на Транснефть – Подводсервис, 27 октября – на заводе имени Фрунзе.

Напомним, что в рамках проекта "Культурный район" в районах Нижнего Новгорода проходят выставки, мастер-классы, тематические фестивали и ярмарки. Некоммерческие организации и городские учреждения культуры могут получить гранты на воплощение в жизнь своих творческих идей.

В 2019 году марафоны культурных событий состоялись в Автозаводском и Сормовском районах, в 2020-м пришлось сделать перерыв в связи с эпидемической ситуацией, в 2021 году эстафету приняли Московский и Советский районы, в 2022-м - Ленинский и Нижегородский, в 2023-м - Приокский и Канавинский.

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Теги:
Концерты Культурный район
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