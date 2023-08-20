Участок проспекта Гагарина в Щербинках расширят до шести полос
Старт прививочной кампании против гриппа
Нижний Новгород претендует на звание "Культурной столицы года-2024"
Трассу Р-158 в Дальнеконстантиновском районе расширяют
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
27 сентября 2023 11:06  [53] Новогодний конкурс "Горьковская игрушка" пройдёт со 2 октября по 25 декабря
27 сентября 2023 10:54  [93] Количество рейсов "Валдаев" до Бора увеличат на время закрытия канатной дороги
27 сентября 2023 10:18  [90] Глеб Никитин: "Туризм играет всё большую роль в развитии Нижегородской области"
27 сентября 2023 09:39  [124] Свет и ГВС точечно отключат в семи районах Нижнего Новгорода 27 сентября
27 сентября 2023 09:05  [140] Евгений Люлин: "Региональная система учреждений дошкольного образования и воспитания продолжает совершенствоваться"
27 сентября 2023 09:01  [125] Глеб Никитин: Счастье для родителей - встретить понимающих воспитателей
26 сентября 2023 18:56  [333] Стажировка для молодых волонтеров из 17 регионов России прошла в Нижнем Новгороде
26 сентября 2023 18:12  [261] Нижегородский НОЦ 5 октября проведет лекцию "Что знают историки о Кузьме Минине"
26 сентября 2023 17:40  [273] Загранпаспорта могут стать документом для получения госуслуг
26 сентября 2023 16:32  [276] Нижегородцы смогут продлить проездные на канатную дорогу на время ее остановки
Общество

Глеб Никитин: "Туризм играет всё большую роль в развитии Нижегородской области"

27 сентября 2023 10:18  [90] Общество

Ежегодно 27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил своё поздравление с профессиональным праздником в адрес сотрудников и ветеранов туристической отрасли.

"Туризм играет всё большую роль в развитии Нижегородской области. Ещё недавно сложно было представить, что одним из наиболее популярных туристических направлений станет Нижний Новгород. Только за прошлый год туристический поток в регион вырос на 15%, в этом году также ожидаем положительную динамику. Достижение высоких результатов было бы невозможным без профессионализма тысяч сотрудников отрасли. Вы умеете радушно принять гостей, показать им всю красоту нашего региона, познакомить с его историей, влюбить в эту прекрасную землю!", - отметил Глеб Никитин.

"В нашем регионе реализуется всё больше новых инициатив в сфере туризма. Благодаря поддержке в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» будут создаваться новые номера в некапитальных объектах размещения. Туризм помогает менять облик городов. Один из самых ярких примеров - преобразившийся исторический центр Арзамаса, куда из Нижнего теперь можно доехать на ретропоезде. В Тонкинском округе точкой туристического притяжения стала деревня Простоквашино. Развивается культурный, промышленный, экологический туризм. В каждом из аспектов работы огромное значение имеет личная заинтересованность людей. Вы постоянно придумываете что-то новое, стремитесь менять к лучшему мир вокруг себя!", - добавил губернатор Нижегородской области.

"В профессиональный праздник желаю вам никогда не терять вдохновения! У нас впереди еще много интересного! Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия!" - сказал в заключение Глеб Никитин.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Праздники Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph