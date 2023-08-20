Глеб Никитин: "Туризм играет всё большую роль в развитии Нижегородской области" Общество

Ежегодно 27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил своё поздравление с профессиональным праздником в адрес сотрудников и ветеранов туристической отрасли.

"Туризм играет всё большую роль в развитии Нижегородской области. Ещё недавно сложно было представить, что одним из наиболее популярных туристических направлений станет Нижний Новгород. Только за прошлый год туристический поток в регион вырос на 15%, в этом году также ожидаем положительную динамику. Достижение высоких результатов было бы невозможным без профессионализма тысяч сотрудников отрасли. Вы умеете радушно принять гостей, показать им всю красоту нашего региона, познакомить с его историей, влюбить в эту прекрасную землю!", - отметил Глеб Никитин.

"В нашем регионе реализуется всё больше новых инициатив в сфере туризма. Благодаря поддержке в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» будут создаваться новые номера в некапитальных объектах размещения. Туризм помогает менять облик городов. Один из самых ярких примеров - преобразившийся исторический центр Арзамаса, куда из Нижнего теперь можно доехать на ретропоезде. В Тонкинском округе точкой туристического притяжения стала деревня Простоквашино. Развивается культурный, промышленный, экологический туризм. В каждом из аспектов работы огромное значение имеет личная заинтересованность людей. Вы постоянно придумываете что-то новое, стремитесь менять к лучшему мир вокруг себя!", - добавил губернатор Нижегородской области.

"В профессиональный праздник желаю вам никогда не терять вдохновения! У нас впереди еще много интересного! Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия!" - сказал в заключение Глеб Никитин.